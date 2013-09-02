«السعيد»: من يشك فى عودة «مرسى» آثم ويشك فى الله

كتب : سعيد حجازى منذ 2 دقيقة

جدد الشيخ فوزى السعيد، شيخ التيار السلفى بالقاهرة، عبر صفحته على «فيس بوك» فتواه السابقة عن عودة محمد مرسى للرئاسة، والتى قالها على منصة اعتصام «رابعة العدوية»، وقال إن من يشك فى عودة «مرسى» يشك فى الله، ويظن به غير الحق.

وأفتى شيخ سلفية القاهرة بـــأن من «يشكك فى عودة مرسى آثم لأن الرئيس السابق نعمة للمصــريين لم يروا مثلها منذ 90 عاماً»، وخاطب السعيد جنود القوات المسلحة قائلاً «أيهون عليكم تصويب أسلحتكم نحونا، وأنتم لم تشتركوا فى حروب إلى الآن ضد العدو، هوه انتم فقدتم دينكم ومبادئكم لتقتلوا أبناء وطنكم؟». فى المقابل، وصف الشيخ فوزى الزفزاف، عضو مجمع البحوث الإسلامية «السعيد» بأنه «مريض نفسياً ويحتاج لطبيب نفسى أو إيداعه فى مستشفى المجانين لأنه فاقد للأهلية، وعقله مغيّب، وكلامه هراء».