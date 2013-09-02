أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مجلة أمريكية: «السيسى» رجل مصر القوى يسعى لـ«ديمقراطية إسلامية»

Google+ Print
مجلة أمريكية: «السيسى» رجل مصر القوى يسعى لـ«ديمقراطية إسلامية» مجلة أمريكية: «السيسى» رجل مصر القوى يسعى لـ«ديمقراطية إسلامية»
«ذا ويك»: تصريحاته حذرة ويؤكد أنه لا يطمح للسلطة.. لكنه لم يستبعد احتمالية ترشحه للرئاسة

كتب : أمنية نجيب منذ 12 دقيقة

نشرت مجلة «ذا ويك» الأمريكية مقالاً عن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، بتوقيع «مجلس تحرير المجلة»، وصفته بأنه «رجل القوى الجديد». وجاء المقال فى صورة سؤال وجواب. وكان السؤال الأول: ما مدى شعبية «السيسى»؟ وأجابت «المجلة» بأنها «واسعة جداً، فصوره فى كل أرجاء مصر، مع عبارات مثل (هذا من نثق به) و(المنقذ) و(المخلص)».

أما السؤال الثانى فكان عن سبب تعيين «مرسى» لـ«السيسى»، وذكرت المجلة أن «الفريق كان الضابط الأبرز لخلافة المشير حسين طنطاوى، وطوال عهد حسنى مبارك كان السيسى نجماً صاعداً داخل الجيش، إضافة إلى علاقاته الممتازة مع الجيشين الأمريكى والبريطانى، خاصةً بعد أن تدرب فى الأكاديمية العسكرية البريطانية والكلية الحربية الأمريكية».

وشددت المجلة على أن «مرسى» اختار «السيسى» لأنه معروف بالتدين، فيما كان السؤال الثالث عن سبب خلع «السيسى» لـ«مرسى»، وأكدت المجلة أنه بحسب ما قال «السيسى» من قبل فإن الشعب المصرى هو من ثار عليه لأسباب كثيرة، منها: تجاوز محاولته فرض دستور لا يحظى برضا الشعب، وإطلاق الجهاديين فى مصر، خصوصاً فى سيناء.

أما السؤال الرابع فكان: هل يريد «السيسى» إرساء الديمقراطية فى مصر؟ وجاءت إجابة المجلة بـ«نعم وعلى النمط الإسلامى الذى يختلف عن الديمقراطية التى تُمارَس فى الولايات المتحدة أو أوروبا». وجاء السؤال الخامس عن صورة الولايات المتحدة لدى «السيسى»، فذكرت المجلة أنه يعتبرها مثل كثير من المصريين داعمة للإخوان وأسهمت فى تخريب الإرادة الشعبية، ويتهمها بـ«إدارة ظهرها للمصريين».

وفى السؤال السادس تساءلت المجلة: هل يرشح «السيسى» نفسه للرئاسة؟ وأجابت بأن «معظم تصريحات السيسى كانت حذرة فى هذا الخصوص، فهو يقول ويؤكد أنه لا يطمح للسلطة لكنه لم يستبعد احتمالية ترشحه نهائياً».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»