مجلة أمريكية: «السيسى» رجل مصر القوى يسعى لـ«ديمقراطية إسلامية»

«ذا ويك»: تصريحاته حذرة ويؤكد أنه لا يطمح للسلطة.. لكنه لم يستبعد احتمالية ترشحه للرئاسة

كتب : أمنية نجيب منذ 12 دقيقة

نشرت مجلة «ذا ويك» الأمريكية مقالاً عن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، بتوقيع «مجلس تحرير المجلة»، وصفته بأنه «رجل مصر القوى الجديد». وجاء المقال فى صورة سؤال وجواب. وكان السؤال الأول: ما مدى شعبية «السيسى»؟ وأجابت «المجلة» بأنها «واسعة جداً، فصوره فى كل أرجاء مصر، مع عبارات مثل (هذا من نثق به) و(المنقذ) و(المخلص)».

أما السؤال الثانى فكان عن سبب تعيين «مرسى» لـ«السيسى»، وذكرت المجلة أن «الفريق كان الضابط الأبرز لخلافة المشير حسين طنطاوى، وطوال عهد حسنى مبارك كان السيسى نجماً صاعداً داخل الجيش، إضافة إلى علاقاته الممتازة مع الجيشين الأمريكى والبريطانى، خاصةً بعد أن تدرب فى الأكاديمية العسكرية البريطانية والكلية الحربية الأمريكية».

وشددت المجلة على أن «مرسى» اختار «السيسى» لأنه معروف بالتدين، فيما كان السؤال الثالث عن سبب خلع «السيسى» لـ«مرسى»، وأكدت المجلة أنه بحسب ما قال «السيسى» من قبل فإن الشعب المصرى هو من ثار عليه لأسباب كثيرة، منها: تجاوز محاولته فرض دستور لا يحظى برضا الشعب، وإطلاق الجهاديين فى مصر، خصوصاً فى سيناء.

أما السؤال الرابع فكان: هل يريد «السيسى» إرساء الديمقراطية فى مصر؟ وجاءت إجابة المجلة بـ«نعم وعلى النمط الإسلامى الذى يختلف عن الديمقراطية التى تُمارَس فى الولايات المتحدة أو أوروبا». وجاء السؤال الخامس عن صورة الولايات المتحدة لدى «السيسى»، فذكرت المجلة أنه يعتبرها مثل كثير من المصريين داعمة للإخوان وأسهمت فى تخريب الإرادة الشعبية، ويتهمها بـ«إدارة ظهرها للمصريين».

وفى السؤال السادس تساءلت المجلة: هل يرشح «السيسى» نفسه للرئاسة؟ وأجابت بأن «معظم تصريحات السيسى كانت حذرة فى هذا الخصوص، فهو يقول ويؤكد أنه لا يطمح للسلطة لكنه لم يستبعد احتمالية ترشحه نهائياً».