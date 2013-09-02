الجيش والشرطة يرفعان حالة التأهب ومظاهرة فى رفح لوقف هدم الأنفاق

مصدر أمنى: جماعة جهادية أبلغت عن «حبارة» منفذ مجزرة رفح الثانية

كتب : أحمد عبدالعظيم ومحمد مقلد منذ 9 دقائق

كشف مصدر أمنى بشمال سيناء أن القبض على «رجل القاعدة» فى سيناء «عادل محمد إبراهيم»، الشهير بـ«عادل حبارة»، ومرافقيه، أمس الأول بالعريش، جاء بعد بلاغ تلقاه أحد الضباط من شخص يُرجح أنه ينتمى لجماعة جهادية عبر هاتفه المحمول، يؤكد رؤيته «حبارة» يستقل سيارة «ربع نقل» بيضاء ماركة «تويوتا» ويتجه بها من رفح إلى العريش. وأضاف المصدر أن فريقاً من المباحث ارتدى ملابس بدوية وراقب المتهم، حتى جرى القبض عليه بمساندة قوات الجيش، مُرجحاً أن تكون إحدى الجماعات الجهادية وراء الإبلاغ عنه لإغلاق ملف مذبحة رفح الثانية وتخفيف الملاحقات الأمنية وحصار العناصر الجهادية والتكفيرية. وقال اللواء سميح بشادى، مدير أمن شمال سيناء: إن الجهات السيادية تجرى تحقيقات مع «حبارة»، الذى اعترف بأنه كان قائد عملية قتل الجنود ومَثَّل الواقعة كما حدثت تماماً، وكيفية قتل الجنود دفعة واحدة. وقال مصدر أمنى: إن الجهات السيادية تستكمل التحقيقات معه لمعرفة باقى المتهمين. وكشف المصدر عن تفاصيل عملية القبض على «حبارة» و2 من مساعديه، وقال إنه أبدى مقاومة شديدة، واستغرقت عملية إدخاله المدرعة بعد ضبطه ما يقرب من ربع ساعة بسبب شدة مقاومته ومحاولته الهرب من القوة الأمنية، وجرى نقله إلى منطقة عسكرية وتسليمه لقوات الجيش فى سيناء. وأوضح المصدر أن الجماعات الجهادية والتكفيرية فى سيناء تربطهم قيادة واحدة من خلال سلسلة معقدة بدأت تتهاوى حلقاتها. ورفعت القوات أمس درجة استعداداتها الأمنية فى سيناء، تحسبا لردود فعل انتقامية بعد سقوط «حبارة»، ودفعت بمزيد من القوات حول المقرات الأمنية والحكومية، وأغلقت مدينتى رفح والشيخ زويد، وأقامت كمائن أمنية بجميع الطرق، وسط تحليق كثيف للطائرات.

وتظاهر عشرات من أهالى رفح، احتجاجاً على هدم قوات الجيش الأنفاق الموجودة داخل المنازل، فيما قال مصدر أمنى بشمال سيناء: إن الأمن القومى المصرى أهم من أى شىء، مطالباً الأهالى بوقف المظاهرات ومساندة الجيش. وأصيب 17 مجنداً تابعاً لقوات الجيش، فى حادث سير، على طريق الحسنة وسط سيناء، وقال مصدر أمنى: إن الحافلة انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الزائدة. وقال مصدر عسكرى إن القوات المسلحة ضبطت 3 من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم استهداف إحدى السفن العابرة لقناة السويس. وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أنهم تابعون لجماعات السلفية الجهادية المتمركزة فى سيناء. وأوضح أن القوات المسلحة دفعت بقوات إضافية لفرض السيطرة على المجرى الملاحى لقناة السويس.