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«الإحصاء»: 25% زيادة فى العمالة الفلسطينية أثناء حكم «المعزول»

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«الإحصاء»: 25% زيادة فى العمالة الفلسطينية أثناء حكم «المعزول» «الإحصاء»: 25% زيادة فى العمالة الفلسطينية أثناء حكم «المعزول»

كتب : ماهر هنداوى منذ 4 دقائق

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة العمالة الفلسطينية فى بنسبة 25% خلال حكم المعزول محمد مرسى. وأوضح فى تقرير نشره، أمس، أن هذه العمالة كانت الأكثر بين الأجانب فى القطاعين الخاص والاستثمارى خلال حكم «مرسى» عام 2012. وقدر التقرير عددهم بـ3285 فلسطينياً بنسبة 17.19% احتلوا بها المرتبة الأولى، ثم بنجلاديش 2213 عاملاً بنسبة 13.2%، والهند 1340 عاملاً بنسبة 8٪، ثم إنجلترا بـ1280 عاملاً بنسبة 7.7%. وأوضح التقرير أن إجمالى الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى عام 2012 بلغ 16713 عاملاً من مختلف الجنسيات مقابل 18234 عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 8.3%. وأضاف أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية يمثلون العدد الأكبر، حيث بلغوا 5438 عاملاً بنسبة 32.5%، تليها الدول العربية بـ4882 عاملاً بنسبة 29.2%، ثم الدول الأوروبية بـ4709 عاملين بنسبة 28.2%، بينما تمثل الدول الأفريقية (غير العربية) أقل الأعداد بحوالى 161 عاملاً فقط بنسبة 1% من الإجمالى لعام 2012.

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