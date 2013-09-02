جامعة بنها تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

استعدت جامعة بنها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أكد الدكتور على شمس الدين، رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب ووضع الجداول الدراسية وخطط الدراسة وتجهيز المدرجات وقاعات الدراسة وتوفير الخدمات الصحية، وسرعة الانتهاء من الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمستشفى بنها الجامعى للعمل على بدء العام الدراسى بجدية من اليوم الأول.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سوف يتم افتتاح وتشغيل بعض المبانى والمنشآت الجامعية الجديدة لكليات التربية والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية، بالإضافة إلى مبنى الكيمياء بكلية الزراعة بمشتهر، وذلك لخدمة الطلاب وتسليمهم توصيفا للمقررات الدراسية التى تساعدهم على الاطلاع على الكتب والمصادر الخارجية لتقليل اعتمادهم على الكتب الجامعية المطبوعة.