مصادر ملاحية ليبية: مسلحون اقتحموا مطار طرابلس الدولي

وفى سياق متصل، قالت مصادر طيبة إن

شخصين قتلا وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات بالجيش الليبي ومؤيدين لنظام الرئيس الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي، في ذكري انقلاب سبتمبر، الذي نفذه «القذافي» في 1969

وأوضح رئيس المجلس المحلي ببلدة سرت، عبد الفتاح محمد، إن الاشتباكات نشبت على خلفية احتفالات أقامها أنصار النظام السابق بالبلدة مما تسبب في احتقان، وتم استدعاء قوات من الجيش للتدخل، وأشار إلى وجود 6 جنود بين المصابين، متوقعا ارتفاع حصيلة الجرحى والقتلى بين الطرفين

وتعتبر البلدة هي مسقط رأس «القذافي»، ويعيش بغالبيتها أقاربه من قبيلة القذافة المعروفين بتأييدهم للنظام الليبي السابق

ومن جهة أخري، قال مصدر أمني بمدينة سبها الليبية إنه تم القبض على مجموعة من أنصار النظام السابق والذين تظاهروا للاحتفال بذكرى انقلاب 1969 بمناطق متفرقة بالمدينة مستخدمين إطلاق الرصاص والألعاب النارية في احتفالهم، مما تسبب في احتقان بينهم وبين الثوار بالمدينة

ويأتي هذا التصعيد في الذكري السنوية لانقلاب «القذافي» على المملكة الليبية في سبتمبر 1969الذي أوصله إلى الحكم