أنابيب ترجئ تنفيذ مشروع الصرف في تبوك

ردا على التساؤلات.. أمانة تبوك:

علي بدير (تبوك)

منذ أن شرعت أمانة تبوك في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار تم إسناد الدراسة إلى مكتب استشاري مع تحديد نقاط التجمع في مدينة تبوك وأعدت التصاميم الفنية لحل تلك النقاط ويجري حاليا تنفيذ تصريف نقاط التجمع للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ 58 مليون ريال، فيما تم تنفيذ مشروعات لتصريف مياه الأمطار ومنها مشروع تمديد الصرف السطحي ومياه الأمطار بتبوك بقيمة 13.899.186 ريالا والمشروع الذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في 28/7/1434هـ لم ينته وبقي الشارع كما هو معطل عن الخدمة فيما تم استخدام شارع الخدمة كبديل حتى يتم الانتهاء من المشروع ما أحدث ربكة في حركة وسير المركبات. ويقول المواطن محمد العصباني إن شارع الأمير عبدالمجيد الذي يحوي المشروع ظل لفترة طويلة دون عمل من الشركة المقاولة ولا ندري ما السبب فالشارع متوقف منذ أكثر من ثلاثة شهور على تسليمه، نحن بحاجة ماسة لهذا الطريق الحيوي الذي يربط مدينة تبوك بالخط الدائري. من جانبه، يرى عطا الله راشد أن المشروع هام لمدينة تبوك فهو يركز على النقاط الحرجة كأعمال احترازية لضمان تدفق المياه مع الأودية الرئيسية التي قد تساعد على الحد من مخاطر السيول على المدينة مع تخفيض مناسيب الشوارع المتقاطعة مع الأودية بطريقة تضمن استمرارية حركة السير وتدفق المياه، ومع أن الحلول مؤقتة واحترازية حسب قول الأمانة لحين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه التقاطعات حسب الدراسة الهيدرولوجية إلا أن المشروع لا نعتبره متعثرا ولكن تأخر ولا نعرف أسباب ذلك. فيما يشير سطام العطوي إلى أن مشروع تمديد الصرف السطحي ومياه الأمطار الذي يمر من بين حي الورود وحي المروج والذي يتم تصريفه على وادي أبونشيفة مشروع هام ويساعد على حماية الأحياء السكنية إلا أنه سجل تأخرا ولا ندري عن السبب وهل هناك مشكلة.. نود معرفتها.المتحدث الإعلامي في أمانة تبوك الدكتور رياض الغبان أفاد أن تأخر تسليم المشروع يعود إلى وجود أنابيب خاصة بمصلحة المياه اعترضت عمل المقاول في المشروع مما تسبب في عدم تسليمه للأمانة في الوقت المحدد وتم حل هذه المشكلة وقريبا سينتهي العمل فيه في مدة وجيزة.