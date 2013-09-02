أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيس بلدية القريات يستضيف مغردا رصد حال شوارع القريات

Google+ Print
رئيس بلدية القريات يستضيف مغردا رصد حال شوارع القريات رئيس بلدية القريات يستضيف مغردا رصد حال شوارع القريات

 منيف الكويكبي (القريات)

استضاف رئيس بلدية القريات المهندس علي بن قائض الشمري المغرد حمدان الفقير بعد التقرير المصور الخاص الذي رصد فيه الحفريات المنتشرة في شوارع القريات والتي تحتاج إلى عملية إصلاح وترقيع، واحتوى التقرير صورا لبعض الأرصفة المهملة وغير المشجرة والمطبات العشوائية التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر معاملاتهم.وأبدى المهندس علي بن قائض الشمري إعجابه البالغ بالتقرير ما استدعى استضافة صاحبه إلى مكتب البلدية وتقديم شهادة شكر وتقدير له. ووجه المهندس الشمري خلال لقائه بالمغرد رسالة لكل المواطنين بأن الهدف من حسابه في موقع التواصل «تويتر» هو سهولة التواصل مع الجميع والأخذ مما فيه الفائدة للمواطن والمحافطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية