رئيس بلدية القريات يستضيف مغردا رصد حال شوارع القريات

منيف الكويكبي (القريات)

استضاف رئيس بلدية القريات المهندس علي بن قائض الشمري المغرد حمدان الفقير بعد التقرير المصور الخاص الذي رصد فيه الحفريات المنتشرة في شوارع القريات والتي تحتاج إلى عملية إصلاح وترقيع، واحتوى التقرير صورا لبعض الأرصفة المهملة وغير المشجرة والمطبات العشوائية التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر معاملاتهم.وأبدى المهندس علي بن قائض الشمري إعجابه البالغ بالتقرير ما استدعى استضافة صاحبه إلى مكتب البلدية وتقديم شهادة شكر وتقدير له. ووجه المهندس الشمري خلال لقائه بالمغرد رسالة لكل المواطنين بأن الهدف من حسابه في موقع التواصل «تويتر» هو سهولة التواصل مع الجميع والأخذ مما فيه الفائدة للمواطن والمحافطة.