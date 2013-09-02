مسابقات ثقافية وجوائز تشجيعية للطلاب المستجدين في جامعة جازان

افتخار باحفين، حسين محه (جازان)

بادرت جامعة جازان في أول يوم دراسي لطلابها المستجدين أمس بإقامة برنامج ترفيهي ومسرحية كوميدية وجوائز تشجيعية وذلك ضمن فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب المستجدين بالجامعة.وقامت عمادة السنة التحضيرية خلال استقبالها مئات الطلاب المقبولين في التخصصات الطبية والصحية وغيرها بتوزيع بروشور عن الأنظمة الجامعية والكليات والعمادات ومختلف الأنشطة الطلابية إضافة إلى محاضرة تعريفية بالدراسة الجامعية قدمها عميد عمادة السنة التحضيرية الدكتور بركات مكرمي ونبذة مختصرة عن الأنشطة الطلابية وما تقدمه عمادة شؤون الطلاب قدمها عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد حبيبي.وتحدث المكرمي عن الدراسة الجامعية وكيف يجتاز الطلاب المرحلة الجامعية بتفوق وكيف يتعاملون مع الأحداث الطارئة طيلة أيام دراستهم الجامعية.بعدها عرضت مسرحية بعنوان «كنتاكي» من أداء طلاب نادي المسرح حظيت بإعجاب وتصفيق الطلاب الحاضرين وذلك لإذابة حاجز التوتر في أول أيامهم الجامعية.وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور محمد حبيبي، أن عرض المسرحية يأتي ضمن برامج معتمدة تقدمها العمادة للطلاب المستجدين، تتنوع ما بين المسابقات الجماهيرية والفقرات الإنشادية والترفيهية، مشيرا إلى أن نادي المسرح سيواصل عرض «المسرحية» طيلة أيام هذا الأسبوع.وبين حبيبي أن العمادة ستقدم برنامجا تعريفيا بالأنشطة والبرامج التي تقدمها العمادة طوال العام، تتنوع في اهتماماتها وتلبيتها لاحتياجات الطلاب، حيث تقدم العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والكشفية.وأضاف حبيبي أن الأندية الطلابية التي تضمها العمادة متاحة للطلاب الراغبين في الانضمام لها وستترك لهم حرية الاختيار والتسجيل في أحد تلك الأندية، وستتولى خلق قنوات مناسبة لتسهيل عملية التواصل مع الطلاب بهدف إطلاعهم باستمرار على الأنشطة التي ينفذها كل ناد خلال الفصل الدراسي.