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طلاب كلية تجارة إنجليزى يحتجون على زيادة الرسوم

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طلاب كلية تجارة إنجليزى يحتجون على زيادة الرسوم طلاب كلية تجارة إنجليزى يحتجون على زيادة الرسوم

ينظم طلاب كلية تجارة إنجليزى بجامعة عين شمس وقفة احتجاجية، الساعة العاشرة صباح الأحد المقبل، أمام الباب الرئيسى لكلية تجارة اعتراضاً على قرار زيادة رسوم الكلية.

من ناحيتهم كتب الطلاب على صفحة الإيفينت على الـ"فيس بوك": "إحنا عاملين الوقفة دى اعتراض على زيادة المصاريف فى الأربع فرق لـ1000 جنيه كاملة عن السنة اللى فاتت من غير ما يراعوا ظروف البلد ولا ظروف الناس".

وقد حدد الطلاب مطالبهم التى تتلخص فى "إنهاء التعاقد مع شركات الاتصالات وظهور النتيجة على النت وعدم ظهورها على التليفون مرة أخرى، وتخفيض المصاريف فى كل دفعة".

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