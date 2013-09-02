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مشاركة فاعلة لـ«حملة الضنك»في الملتقى الشبابي

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مشاركة فاعلة لـ«حملة الضنك»في الملتقى الشبابي مشاركة فاعلة لـ«حملة الضنك»في الملتقى الشبابي

 حسين هزازي (جدة)

شاركت الحملة الوطنية لمكافحة حمى الضنك التابعة لإدارة مكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض بالشؤون الصحية بجدة ضمن فعاليات ملتقى المدينة الشبابية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت شعار «قيم وهمم».وأوضح عبدالله باوزير مدير عام ملتقى المدينة الشبابية بأن المشاركة تمثل حرص الشؤون الصحية على مضاعفة الجهود من أجل سلامة المواطن ومن أجل وجود بيئة صحية والقضاء على تلك الحشرات التي قد تتسبب في العديد من الأمراض وتتكاثر في المستنقعات المائية والآسنة. وأضاف باوزير بأن إدارة الشؤون الصحية دعمت مشاركتها عبر الحملة بمطويات توعوية ولوحات فنية للرسم للأطفال، مبيناً بأن المشاركة تهدف لتوعية السكان بأماكن البؤر وطرق تلافي العناصر المساعدة لتكونها، واستكشاف بؤر توالد البعوض داخل وخارج المنازل، والتخلص منها ومكافحتها إن وجدت.كما تنظم جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» بمنطقة مكة المكرمة الدورات التدريبية، ويشارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة برعاية مسابقة الملتقى.يذكر بأن ملتقى المدينة الشبابية تحت شعار «قيم وهمم»، استمرت فعالياته لمدة 19 ليلة بمقر المدينة الشبابية بحي الورود على شارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز (السبعين سابقاً) شمال دوار الملك عبدالعزيز.

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