اشتباكات مسلحة بسرت الليبية تتسبب فى سقوط جرحى وإحراق عدد من السيارات

تسببت اشتباكات مسلحة وسط مدينة سرت الليبية فى سقوط عدد من الجرحى وحرق عدد من السيارات، إضافة إلى توقف حركة المرور وإقفال المحال التجارية.

وذكر مصدر مسئول باللجنة الأمنية العليا ـ فى تصريح له مساء أمس الأحد - أن الاشتباكات بدأت أمس ومازالت مستمرة حتى مساء اليوم الأحد.

وأضاف أن الاشتباكات بدأت بشكل متقطع بعد أن قامت مجموعة مسلحة "يعتقد أنها موالية للنظام السابق" بمهاجمة بعض المحال التجارية وأطلقت ألعابا نارية فى ذكرى استيلاء القذافى على السلطة فى مثل هذا اليوم من عام 1969.

وطالب مخلوف بن ناصر الحكومة المؤقتة والجهات الأمنية التابعة لها بالتدخل لفض النزاع وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، منبها من تطور الوضع وامتداده إلى اشتباكات قبلية يمتد أجلها.

من جهة أخرى، أفادت مصادر بمجلس الحكماء والشورى بسرت بأنه يجرى حاليا الاتصال بكتيبة شهداء الزاوية التابعة للجيش الليبى للتدخل لفض الاشتباكات.