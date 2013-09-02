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ضبط 8 من قيادات الإخوان لاتهامهم بحرق ديوان محافظة البحيرة

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ضبط 8 من قيادات الإخوان لاتهامهم بحرق ديوان محافظة البحيرة ضبط 8 من قيادات الإخوان لاتهامهم بحرق ديوان محافظة البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين بحرق ديوان عام المحافظة واقتحام مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على تخريب المنشآت الحكومية.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة، قد تمكنوا من ضبط كل من حمادة محمد حسين شلتوت "30 عاماً، موظف بالآثار بدمنهور"، وطلعت جلال رجب بدر "37 عاماً، مدرس أزهرى"، وحمدى محمد حسين شلتوت "37 عاماً، واعظ بالأزهر"، وطه عرفه عبد السلام المغربى "31 عاماً، عامل"، ومحمد السيد عبد الحميد شلبى "40 عاماً، صاحب مطعم"، وأنور منير علوانى الصناديد "50 عاماً، موظف بالصحة"، وجميعهم مقيمين بقرية دربك بدمنهور، ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية التحريض على العنف وحرق ديوان عام المحافظة.

كما تم ضبط قياديين من الإخوان وهما حمدى عبد الوهاب محمد فلفل "51 عاماً، مدير مدرسة" ومقيم بالمحمودية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية التحريض على تخريب المنشآت الحكومية، وأحمد عادل أحمد مرسى الصعيدى "25 عاماً، عامل" ومقيم بحوش عيسى، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية اقتحام مركز شرطة حوش عيسى، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365