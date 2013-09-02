برتوكول بين كفر الشيخ و"المركزى للتعمير" لترميم مسجد إبراهيم الدسوقى

وقع المستشار محمد عجوة محافظ كفر الشيخ, أمس الأحد، بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعمير، لترميم وتطوير مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى.

وقال عجوة، إنه فوض استشارى وزارة الأوقاف كاستشارى للمحافظة للقيام بترميم المسجد والقيام بكافة الأعمال على أن يقدم تقريره عن أعمال الأعمدة فى موعد غايته يوم الأربعاء القادم، ويتم البدء فى أعمال الطرح والترسيه والبدء فورا فى ترميم المسجد.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عزت عجوة مع المهندس الاستشارى بوزارة الأوقاف واللجنة المرافقة له من الوزارة، ورئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الفاطمية، للوقوف على إيجاد حل نهائى وقطعى وسريع لترميم أعمدة المسجد الإبراهيمى التى ظهرت عيوبها أثناء ترميم المسجد.

كما تم تفويض المهندس الاستشارى بتقدير ملاءمة مدى صلاحية المسجد لتأدية الصلاة وما يمثله من خطورة أثناء عملية الترميم.