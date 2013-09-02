"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تدعم حملة "مصريين ضد الفساد"

عقدت مديرية الشباب والرياضة اجتماعا بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية، اللواء طارق المهدى، بحضور عمور شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وكل من رؤساء النوادى ومراكز الشباب وأعضاء حملة مصريين ضد الفساد، لبحث سبل التعاون مع شباب الحملة وطرق الدعم وإعادة هيكلة مدينة الثغر واستردادها مرة أخرى، كعروس البحر المتوسط، بحث إيجاد الحلول للمواطن البسيط والعمل على حل مشكلته وتنظيف الشوارع والتخلص من مشكلات القمامة، والصرف الصحى والتلوث البيئى.

وفى سياق متصل أعرب عمور شوقى عن دور المحافظة خلال الفترة المقبلة فى دعم الشباب ومساندتهم وتحقيق آمال وطموحات الشعب السكندرى، من أجل إظهار وإبراز مدينة الإسكندرية، وقد دعا شوقى خلال كلمته عن توحيد صفوف القوى السياسية والثورية من أجل الوقوف على قلب رجل واحد خلال المرحلة المقبلة، وسيتم التنسيق بين وزراتين هما الصحة ومديرية الشباب والرياضة، لعمل حملة جماهيرية بالنوادى ومراكز الشباب، (حملة تبرع بالدم) من أجل سد العجز فى بنك الدم، الذى نتج فى كثير من الاشتباكات والتى مرت بها البلاد فى الفترة السابقة.

من جانبه أكد عبد المالك الشرصى، على ضرورى مساندة المحافظة هولاء الشباب المكافح الذى، يعبر عن وطنيته بتقديم الخدمات ومكافحة الفساد بكل مؤسسات الدولة والتصدى لها، ومحاوله تصحيح المسار بعد قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.

توجه أحمد عوض، المتحدث الإعلامى باسم الحملة، بالشكر لكل من محافظ الإسكندرية ووكيل وزارة الشباب والرياضة، عن دورهم الفعال فى دعم الحملة وتشجيعهم للشباب فى الفترة المقبلة، وإبراز دورهم الإيجابى.

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