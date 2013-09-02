أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تدعم حملة "مصريين ضد الفساد"

Google+ Print
"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تدعم حملة "مصريين ضد الفساد" "الشباب والرياضة" بالإسكندرية تدعم حملة "مصريين ضد الفساد"

عقدت مديرية الشباب والرياضة اجتماعا بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية، اللواء طارق المهدى، بحضور عمور شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وكل من رؤساء النوادى ومراكز الشباب وأعضاء حملة مصريين ضد الفساد، لبحث سبل التعاون مع شباب الحملة وطرق الدعم وإعادة هيكلة مدينة الثغر واستردادها مرة أخرى، كعروس البحر المتوسط، بحث إيجاد الحلول للمواطن البسيط والعمل على حل مشكلته وتنظيف الشوارع والتخلص من مشكلات القمامة، والصرف الصحى والتلوث البيئى.

وفى سياق متصل أعرب عمور شوقى عن دور المحافظة خلال الفترة المقبلة فى دعم الشباب ومساندتهم وتحقيق آمال وطموحات الشعب السكندرى، من أجل إظهار وإبراز مدينة الإسكندرية، وقد دعا شوقى خلال كلمته عن توحيد صفوف القوى السياسية والثورية من أجل الوقوف على قلب رجل واحد خلال المرحلة المقبلة، وسيتم التنسيق بين وزراتين هما الصحة ومديرية الشباب والرياضة، لعمل حملة جماهيرية بالنوادى ومراكز الشباب، (حملة تبرع بالدم) من أجل سد العجز فى بنك الدم، الذى نتج فى كثير من الاشتباكات والتى مرت بها البلاد فى الفترة السابقة.

من جانبه أكد عبد المالك الشرصى، على ضرورى مساندة المحافظة هولاء الشباب المكافح الذى، يعبر عن وطنيته بتقديم الخدمات ومكافحة الفساد بكل مؤسسات الدولة والتصدى لها، ومحاوله تصحيح المسار بعد قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.

توجه أحمد عوض، المتحدث الإعلامى باسم الحملة، بالشكر لكل من محافظ الإسكندرية ووكيل وزارة الشباب والرياضة، عن دورهم الفعال فى دعم الحملة وتشجيعهم للشباب فى الفترة المقبلة، وإبراز دورهم الإيجابى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365