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نائب أمير القصيم يبحث تفعيل دور ومهام أعضاء جمعية كبدك

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نائب أمير القصيم يبحث تفعيل دور ومهام أعضاء جمعية كبدك نائب أمير القصيم يبحث تفعيل دور ومهام أعضاء جمعية كبدك

 سلمان الضباح (بريدة)

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرضى الكبد «كبدك» في مقر الجمعية مساء اليوم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأول بعد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة حسب القرار الوزاري رقم 55545 في 23/5/1434هـ والذي سيتم خلاله استعراض القرار الوزاري والتأكيد على ضرورة تحقق الأهداف التي تم تأسيس الجمعية من أجلها والعمل على تفعيل دور ومهام أعضاء مجلس الإدارة الجديد واللجان الفرعية العاملة للوصول لأرقى الخدمات الخيرية للفئة المستهدفة وهم مرضى الكبد على مستوى المملكة.وستتم مراجعة قوائم عضوية اللجان الفرعية واستعراض الموقف المالي والاطلاع على المخططات والمواصفات لمشروع مقر الجمعية تمهيدا لوضع حجر الأساس والبدء بالمشروع مباشرة كما سيتم تقديم عرض مرئي بنتائج ومخرجات الجمعية لخدمة المرضى.

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