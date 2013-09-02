أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رقابة بيوت الله

Google+ Print
رقابة بيوت الله رقابة بيوت الله
تعصف بدول الجوار وعدد من دول العالم العربي والإسلامية أحداث جسام، وبدت الناس تتلقف الأخبار من هنا وهناك، وتكالبت عليها مختلف وسائل الإعلام وما يدور في الفضائيات والإنترنت، وتتلقف المحاضرات ووجهات النظر المختلفة، وصار الناس في حيرة من أمرهم، وخطبة الجمعة لها تأثيرها على الناس، الأمر الذي يتطلب من فرع وزارة الشؤون الإسلامية في العاصمة الرياض رقابة شديدة على الخطب والمحاضرات التي تتم داخل الجوامع والمساجد حتى نحمي الناس من بعض دعاة الفتنة في بلادنا، وحتى تظل بيوت الله بعيدة عن السياسة وأمواجها.عبدالرحمن الشمراني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية