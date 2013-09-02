رقابة بيوت الله

تعصف بدول الجوار وعدد من دول العالم العربي والإسلامية أحداث جسام، وبدت الناس تتلقف الأخبار من هنا وهناك، وتكالبت عليها مختلف وسائل الإعلام وما يدور في الفضائيات والإنترنت، وتتلقف المحاضرات ووجهات النظر المختلفة، وصار الناس في حيرة من أمرهم، وخطبة الجمعة لها تأثيرها على الناس، الأمر الذي يتطلب من فرع وزارة الشؤون الإسلامية في العاصمة الرياض رقابة شديدة على الخطب والمحاضرات التي تتم داخل الجوامع والمساجد حتى نحمي الناس من بعض دعاة الفتنة في بلادنا، وحتى تظل بيوت الله بعيدة عن السياسة وأمواجها.عبدالرحمن الشمراني