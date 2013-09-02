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روسيا تلغى صفقة صواريخ أرض أرض مع سوريا

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روسيا تلغى صفقة صواريخ أرض أرض مع سوريا روسيا تلغى صفقة صواريخ أرض أرض مع سوريا

ألغت روسيا صفقة أسلحة مع سوريا، تتضمن صواريخ أرض أرض بعيدة المدى ومتطورة من طراز "اسكندر".

ذكرت ذلك قناة العربية مساء أمس الأحد، مشيرة إلى أن روسيا قد أرجأت تزويد النظام السورى بطائرات مقاتلة ومنظومة الدفاع الجوى الصاروخية "إس 300"، معللة ذلك بأن دمشق لم تسدد ثمنها.

يشار إلى أن موسكو لا تزال ترفض التدخل العسكرى فى سوريا، حيث طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، فى وقت سابق بتقديم أدلة على أن النظام السورى استخدم أسلحة كيميائية، مؤكداً أن عدم تقديم مثل هذه الأدلة يعنى أنه لا وجود لها.
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