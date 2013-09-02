"الإعلام بغزة":الاحتلال يعتقل 3 صحفيين وأمن الضفة يعتدى على 12 خلال أغسطس

أفاد تقرير صادر عن وزارة الإعلام فى حكومة حماس بقطاع غزة، بأن شهر أغسطس الماضى شهد انتهاكات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى وأجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وبحسب التقرير - الذى صدر عن قسم المتابعة والرصد بالوزارة - تنوعت انتهاكات الاحتلال ما بين عمليات مداهمة منازل الصحفيين واعتقال بعضهم والتحقيق معهم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، وإطلاق الرصاص المعدنى وقنابل الغاز، ومنعهم من تغطية المسيرات والفعاليات بالقوة.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة صحفيين، وهم: محمد منى مراسل وكالة "قدس برس" من نابلس، ومحمد عوض مصور تليفزيون "وطن" من رام الله، وعبد الرحمن عبيات مراسل "قدس دوت كوم" من بيت لحم، حيث أفرج عنه بعد الاعتداء عليه بالضرب.

فيما أصيب العديد من الصحفيين باختناق جراء إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع أثناء تغطيتهم للمسيرات والفعاليات، كان آخرها الاعتداء على عدد من الصحفيين من بينهم طاقم تليفزيون فلسطين خلال تغطية مسيرة بلعين الأسبوعية أمس الأول الجمعة.

وعلى صعيد انتهاكات أجهزة الأمن الفلسطينية، أشار التقرير إلى تكرر عمليات الاستدعاءات والتحقيق بحق أكثر من 12 صحفياً، والاعتداء عليهم بالضرب وسبهم، إلى جانب منعهم من تغطية الفعاليات والمسيرات وعرقلة عملهم فى البيرة والخليل وبيت لحم.

وأوضح أن أجهزة الأمن بالضفة استدعت بشكل متكرر الصحفيين، خالد عمايرة مراسل صحيفة "الأهرام ويكلى" من الخليل، ومحمد القيق مراسل "فضائية المجد" الإخبارية، والناشطة بمجال الأسرى أمينة الطويل من رام الله.

وفى قطاع غزة، ذكر التقرير أن الصحفى أحمد الفيومى مراسل وكالة أنباء آسيا تعرض لاعتداء من قبل ملثمين مجهولين قاموا بسرقة مقتنياته الخاصة، وحاسوبه الشخصى.

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