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التقديم إلكترونيا لوظائف التشغيل الذاتي في المدينة الطبية

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التقديم إلكترونيا لوظائف التشغيل الذاتي في المدينة الطبية التقديم إلكترونيا لوظائف التشغيل الذاتي في المدينة الطبية

 طلال الردادي (مكة المكرمة)

شرعت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في فتح باب القبول في وظائف المدينة على برنامج التشغيل في عدة تخصصات ما بين طبية وإدارية من أطباء وتمريض وإداريين تستهدف كل أقسام المدينة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف الخارجي WWW.Kamc.med.sa.وتشمل الوظائف التي تم طرحها أربعة مجالات وظيفية وهي الوظائف الطبية والوظائف التمريضية والوظائف الإدارية.وأوضح المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور ياسين ملاوي أنه تم طرح جميع الوظائف المتاحة أمام المتقدمين للمنافسة عليها بالتقديم عن طريق الموقع الخاص بالمدينة وبعدها تجرى لهم الاختبارات ويتم التوظيف عن طريق لجنة خاصة تختار الموظفين بعناية خاصة بحسب كفاءتهم و خبراتهم.وأشار ملاوي أنه يتم تطبيق لائحة المدن الطبية الخاصة في التوظيف حيث تم عمل توصيف القدرات والمهارات المطلوبة للعمل بالمستشفى حسب التخصصات والأقسام.وأضاف ملاوي أن المدينة تستقطب الكفاءات البشرية محليا ودوليا الذين يتميزون بالمهارات التخصصية العالية، ومهارات خدمة العملاء، والعمل كأعضاء فاعلين في فرق متعددة التخصصات.الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله منحت موظفيها العديد من المزايا لتطويرهم وزيادة الجرعات التدريبية لهم ليكونوا على قدر المسؤولية حيث تم عمل برامج خاصة في الابتعاث والتدريب وتم خلال العامين الماضيين ابتعاث 47 موظفا وموظفة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في حين تم تدريب قرابة 11 ألف موظف وموظفة في عدة دورات إدارية وفنية وأخرى تلقوا من خلالها عدة علوم موسعة في مجال عملهم من خلال مدربين مختصين.

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