الأمراض المزمنة في دورة تخصصية اليوم

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

تعقد مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالإدارة العامة للتمريض دورة تخصصية اليوم تحت مسمى «الأمراض المزمنة» وتستهدف هيئة التمريض لمنسوبي الرعاية الصحية الأولية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بقاعة الاجتماعات بمستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة. وأوضحت مديرة إدارة التمريض بمنطقة مكة المكرمة دلال فؤاد عبدالجبار أن هذه الدورة موجهة لمنسوبي الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى رفع جودة الخدمات التمريضية المقدمة في عيادات الأمراض المزمنة بجميع المراكز الصحية بالعاصمة المقدسة، ويحاضر بها نخبة من الطبيبات والممرضات من ذوي الكفاءة من الصحة العامة والمستشفيات، من بينهن الدكتورة ثريا رمبو، وصباح الوهط، وفتحية فطاني، والدكتورة أسماء الهلابي، وحبيبة الطيب، والدكتورة آمال بدوي، ومها قاري. وأشارت عبدالجبار إلى أن هذه الدورة ستناقش عدة محاضرات وورش عمل، وهي: الطريقة الصحية لقياس ضغط الدم ومضاعفات ارتفاع ضغط الدم، حالات ارتفاع ضغط الدم المزمنة، أنواع أدوية ارتفاع ضغط الدم والدور التمريضي الصحيح والكامل بعيادة الأمراض المزمنة، ومحاضرة عن عوامل خطورة الإصابة بالربو وتشخيصه وعلاجه، وورشة عمل الطريقة الصحيحة لاستخدام علاج الربو، واستخدام جهاز قياس وظائف الرئة، ومحاضرة مرض السكري (أنواعه، أعراضه وعلاماته، عوامل خطورته ومضاعفاته) حقن الأنسولين (تعريفها والطريقة الصحيحة لتخزينها واستخدامها) وفحص سكر الدم الذاتي، ومحاضرة عن النظام الغذائي الصحيح لمرضى السكري.