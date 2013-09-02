أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تحصين المجتمع

Google+ Print
تحصين المجتمع تحصين المجتمع
انتهت الإجازة وبدأت الدراسة، وعاد المجتمع من إجازة صيفية طويلة تخللتها العديد من الأحداث والتأثيرات التي اندلعت على الصعيد الإقليمي، ومازالت تداعياتها تظهر على شاشات القنوات التلفزيونية؛ غير أن تلك التداعيات أشبعت تحليلا طبقا للآيديولوجيات والاتجاهات، والتوجهات بغرض تحقيق أهداف من يقف خلفها.. لذلك بات من الضرورة بمكان البدء في زيادة تحصين المجتمع، وتوعيته بالأدوار الحقيقية تجاه الفرد والوطن من خلال جرعات تعليمية مقننة عبر ندوات ولقاءات تحمي العقول البريئة من أي منهج ملوث أو فكر ضال.عبدالرحيم بن حسن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية