انتهت الإجازة وبدأت الدراسة، وعاد المجتمع من إجازة صيفية طويلة تخللتها العديد من الأحداث والتأثيرات التي اندلعت على الصعيد الإقليمي، ومازالت تداعياتها تظهر على شاشات القنوات التلفزيونية؛ غير أن تلك التداعيات أشبعت تحليلا طبقا للآيديولوجيات والاتجاهات، والتوجهات بغرض تحقيق أهداف من يقف خلفها.. لذلك بات من الضرورة بمكان البدء في زيادة تحصين المجتمع، وتوعيته بالأدوار الحقيقية تجاه الفرد والوطن من خلال جرعات تعليمية مقننة عبر ندوات ولقاءات تحمي العقول البريئة من أي منهج ملوث أو فكر ضال.عبدالرحيم بن حسن