بحث استعدادات لجان معرض الطوابع والعملات

ناقش مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات الذي رأسه المهندس أسامة بن محمد مكي الكردي أمس الأول، الاستعدادات التي تقوم بها اللجان المكونة لمتابعة فعاليات المعرض العربي الثالث للطوابع والعملات الذي يقام في المدينة المنورة بمشاركة (14) دولة عربية يمثلها أكثر من (60) هاويا للطوابع والعملات، ويشاركون بدراسات عن الطوابع العربية النادرة التي توضح التاريخ البريدي العربي. وأوضح المستشار الاعلامي للجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات الدكتور محسن الشيخ آل حسان أنه خلال اجتماع المجلس تمت مناقشة الفعاليات التي تصاحب المعرض وتخلل الاجتماع محاضرتان عن التاريخ البريدي العربي، والمحاضرة الأخرى عن العملات السعودية، مشيرا إلى انه سوف يقام مزاد كبير للطوابع العربية النادرة، وأيضاً اجتماع لرؤساء الجمعيات العربية المشاركة في المعرض لتدعيم العلاقات الأخوية بين جمعيات وأندية الطوابع بما يعود بالفائدة على الهوية الثقافية العامة، وتدعيم التعاون بين مؤسسة البريد السعودي التي دعمت الجمعية للمشاركة في هذا المعرض.