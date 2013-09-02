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مدني الحناكية يحذر من التنزه عند السدود

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مدني الحناكية يحذر من التنزه عند السدود مدني الحناكية يحذر من التنزه عند السدود

 عارف السحيمي (المدينة النمورة)

حذر الدفاع المدني بمحافظة الحناكية المواطنين والمقيمين من القيام بالرحلات البرية أو الصيد بالقرب من الأودية والشعاب ومجاري السيول، حيث تشهد السدود بمحافظة الحناكية هذه الأيام انحدار المياه المنقولة إليها بتدفقات شديدة غير متوقعة مشكلة مستنقعات مائية.ودعا مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الحناكية العقيد محمد الصبحي المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم التهور في قطع الأودية ومجاري السيول أو الاستعراض بالسباحة في مناطق السدود وبرك المياه.وناشد الصبحي الأسر والعائلات اتباع إرشادات الدفاع المدني عند ذهابهم لمثل هذه الأماكن وعدم المغامرة فيها، مشيرا إلى أن سدود النخيل كانت قد شهدت حالتي غرق لشابين في هذه المواقع خلال الفترة الماضية.وأهاب الصبحي أولياء الأمور بتحمل المسؤولية في المحافظة على سلامة أبنائهم وعدم تعريض أرواحهم للخطر.

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