انطلاق ورشة مفهوم العمل التطوعي في الحج والعمرة اليوم

عكاظ (المدينة المنورة)

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة ينظم كرسي الأمير ماجد بن عبدالعزيز رحمه الله للعمل التطوعي بجامعة طيبة وتحت إشراف لجنة الحج بالمدينة المنورة اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان «العمل التطوعي في الحج والعمرة والزيارة.. المفهوم والضوابط والآليات»، وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة، وستنقل عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لمدرج كلية الطب بشطر الطالبات.من جانبه عبر مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لرعايته فعاليات الورشة، قائلا: «إن العمل التطوعي كان ولا يزال الدعامة الأساسية في بناء المجتمع ونشر المحبة والترابط الاجتماعي بين أفراده، فهو عمل إنساني يرتبط ارتباطا قويا بكل أعمال الخير والعمل الصالح الخالص لله تعالى الذي يعود بالأجر والثواب بإذن الله على من يقوم به، والنفع والفائدة على الفرد والمجتمع»، مؤكدا أن الجامعة تعنى بهذا الجانب في العديد من البرامج والفعاليات العلمية والخدمية لكافة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات ممن أسهموا بجهود مباركة في خدمة المجتمع عبر العديد من الأعمال التطوعية.في حين أوضح المشرف على كرسي الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله للعمل التطوعي بجامعة طيبة المشرف على الورشة الدكتور مصطفى بن عمر حلبي أن الورشة تهدف إلى التعريف بالمفهوم الشامل والحديث للعمل التطوعي وتحديد مجالات العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة ووضع ضوابط وآليات عامة للعمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة وتحديد مرجعية العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات والمؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي في الحج والعمرة والزيارة.وأضاف أن الورشة ستناقش العديد من المحاور والتي تشمل بيان المفهوم الشامل والحديث للعمل التطوعي، ودراسة تحديد مجالات العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة، واقتراح ضوابط وآليات عامة للعمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة، ومناقشة مرجعية العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة، ودراسة سبل تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات والمؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي في الحج والعمرة والزيارة. وبين أن الورشة ستبدأ بمحاضرة للتعريف بالمفهوم الحديث والشامل للعمل التطوعي، وأهمية التطوع في أعمال الحج والعمرة والزيارة يلقيها فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الشيخ صالح عواد المغامسي، ثم تبدأ جلسات الورشة والتي يشارك فيها جميع الجهات والقطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة والزيارة، سواء المشاركة بأعمال تطوعية في أعمال الحج والعمرة والزيارة، أو الراغبة في تفعيل العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة.