مدير التعليم يحث على الرفع بالاحتياجات

تابع برنامج الأسبوع التمهيدي وتفقد مقاصف مدرسية

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

قام مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم بجولة تفقدية على مجموعة من مدارس المنطقة تابع خلالها بداية العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي، كما وقف على استعدادات المدارس للعام الجديد واطمأن على انتظام حضور الطلاب مع الأيام الأولى للعام الدراسي.وقد شملت الزيارة تفقد مرافق المدارس كالمصلى والفصول الدراسية والمعامل وقاعات مصادر التعلم والساحات الخارجية والصالات الرياضية والمقاصف ودورات المياه، كما التقى خلال الجولة بمديري المدارس والمعلمين مشددا لهم على أهمية البداية الجادة للعام الدراسي، والعمل على خلق بيئة جاذبة للطلاب، وأكد على أهمية استكمال جميع ما خصص للمدرسة من تجهيزات وإبلاغ الإدارة بجميع الاحتياجات.كما التقى بالطلاب وحثهم على الجد والمثابرة مبينا أهمية الجد والاجتهاد والتحلي بالقيم والمبادئ الإسلامية. وعلى ذات الصعيد قام مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة للشؤون التعليمية والمدرسية، والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات، ومديرو ومديرات مكاتب التربية والتعليم، والمشرفون والمشرفات بزيارة تقفدية لعدد من مدارس المنطقة اطمأنوا خلالها على سير العملية التعليمية مع أول يوم دراسي. وفي ما يخص طلاب السنة الأولى أعدت جميع مدارس المنطقة الابتدائية برنامج الأسبوع التمهيدي وذلك بتواجد أولياء أمور الطلاب المستجدين. وفي هذا الجانب التربوي أشاد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة بالخطوات التربوية التي تتبعها بعض مدارس المنطقة مما أكسبها تجربة إيجابية على مدى السنوات الماضية وذلك بما تقدمه من استقبال الطلاب وأولياء أمورهم ويتم خلال ذلك توزيع الكتب الدراسية وتزويد الطلاب بفكرة عن المدرسة وأهداف المدرسة كما تعرفهم بمعلمي المدرسة.