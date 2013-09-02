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زكريا ناصف: تشريع قانون جديد للرياضة يضع مصر على طريق التحضر

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زكريا ناصف: تشريع قانون جديد للرياضة يضع مصر على طريق التحضر زكريا ناصف: تشريع قانون جديد للرياضة يضع مصر على طريق التحضر

قال الكابتن زكريا ناصف، لاعب النادى الأهلى ومنتخب السابق، "إنه من غير المنطقى أن تدار الرياضة بقانون صدر عام ٧٥، ووضع مادة للرياضة فى الدستور يضع مصر على طريق التحضر، وذلك بتشريع قانون جديد للرياضة".

وأوضح ناصف أنه تحدث مع د.عمرو الشوبكى، عضو لجنة الدستور، بخصوص مقترح مادة الرياضة، وطالبنى بإرسالها لتقديمها للجنة لقناعته بقيمة الرياضة تجاه المجتمع وتم إرسالها.

وأضاف ناصف عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أرجوكم مستقبل الرياضة المصرية يؤثر على مستقبل شبابنا وأطفالنا، وبناء شخصيتهم فالرياضة لا تنفصل عن الصحة والتعليم والثقافة".

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مصر 365

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