ذوو الاحتياجات الخاصة يطلقون حملة «جنود الوطن»

يهدفون إلى التدرب على الحماية الذاتية والتوسع في الثقافة

خالد البلاهدي (الدمام)

أطلق عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة الشرقية حملة جنود الوطن؛ وذلك بهدف توعية وتثقيف ذوي الإعاقة بالطريقة السليمة لكي يكونوا جنودا رغم الإعاقة. وأوضح رئيس الحملة فواز محمد الدخيل أن فكرة الحملة جاءت من منطلق الجسد الاجتماعي الإسلامي الواحد بحيث نبين أننا أبناء الوطن نقف معه ونحميه بكل ما نملك من قوة لأنه منا ونحن منه وأن نكون جندا في سبيل الله ثم الدين والوطن لنعرف المجتمع ككل الداخلي والخارجي أن ذوي الإعاقة وقت الجد رجال بالعقيدة والعتاد وأنه مهما كان هناك تقصير في بعض حقوقنا فهذا لا يمنع أن نكون حماة وجنودا في سبيل الدين والوطن.وبين الدخيل أن الحملة التوعوية تنطلق بهاشتاق على التويتر وبشعارها المصمم والعنوان (#جنود_الوطن_ذوو الإعاقة)، والرسالة التي نقدمها هي بعث رسائل للمجتمع ورؤية الحملة هي التكاتف المجتمعي مع جميع الفئات دون استثناء. وأضاف الدخيل أن هناك عددا من الرسائل في هذه الحملة وهي توسعة الثقافة بين ذوي الإعاقة بطرق التصرف في الأزمات، وجعل ذوي الإعاقة عنصرا اجتماعيا فعالا وليس فرديا، وتعليمهم الطرق السليمة للإسعافات الأولية والسيطرة على المواقف، وتثقيف ذوي الإعاقة وأسرهم في حل المشاكل المتعلقة بهم خصوصا قلة الأدوية والعقاقير الطبية بالإضافة إلى زيادة الثقافة الدينية الفقهية وبالأخص لدى الصم وإيجاد عدد من الخبراء لتعليم لغة الإشارة، وتدريب ذوي الإعاقة بالطرق السليمة في استخدام طفايات والحريق والسيطرة عليها، وتدريبهم على القيادة والتحكم في الأزمات عند حدوث المشاكل.