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مناوشات بين أنصار "المعزول" وأهالي قرية بدمياط بسبب هتافات ضد "السيسي"

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مناوشات بين أنصار "المعزول" وأهالي قرية بدمياط بسبب هتافات ضد "السيسي" مناوشات بين أنصار "المعزول" وأهالي قرية بدمياط بسبب هتافات ضد "السيسي"

كتب : سهاد الخضرى الأحد 01-09-2013 21:00

وقعت مناوشات في دمياط بين أهالي قرية طبل وأنصار الرئيس المعزول، بعد تحرك مسيرة بالدراجات النارية لمؤيدي المعزول في طريقها لقرية الخياطة، معقل تنظيم الإخوان بدمياط، ولكن سرعان ما وقعت المناوشات بسبب الهتافات المناهضة للفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع.

من جهة أخرى، انطلقت مسيرة بالدراجات النارية من قرية الخياطة لأنصار المعزول، تنديدًا بما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري"، واعتقال قادتهم وسقوط ضحايا خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهت المسيرة لقرية الجواهرة، وأنهى أنصار المعزول مسيرتهم خشية تعرض الأهالي لهم.

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