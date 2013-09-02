أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

حملة لجمع مخلفات النخيل وعدم حرقها بالأراضي الزراعية في الوادي الجديد

Google+ Print
حملة لجمع مخلفات النخيل وعدم حرقها بالأراضي الزراعية في الوادي الجديد حملة لجمع مخلفات النخيل وعدم حرقها بالأراضي الزراعية في الوادي الجديد

كتب : شرف غريب الأحد 01-09-2013 21:03

أكد المهندس سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم، بدء حملة موسعة لجمع مخلفات أشجار النخيل من الأراضي الزراعية.

وأضاف محمود أن الحملة تشمل العمل في سبعة قرى، يتم فيها عقد عدد من الندوات الإرشادية للمزارعين حول كيفية التخلص الآمن من مخلفات النخيل، وعدم حرقها داخل الأراضي الزراعية، حيث تسبب حرق هذه المخلفات الأيام الماضية في اشتعال الحرائق بعشرات الأفدنة الزراعية ونفوق العديد من رؤوس الماشية.

وأوضح محمود أن الندوات يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالداخلة، ويتم عقدها في أكثر من قرية في المرحلة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي