حملة لجمع مخلفات النخيل وعدم حرقها بالأراضي الزراعية في الوادي الجديد

كتب : شرف غريب الأحد 01-09-2013 21:03

أكد المهندس سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم، بدء حملة موسعة لجمع مخلفات أشجار النخيل من الأراضي الزراعية.

وأضاف محمود أن الحملة تشمل العمل في سبعة قرى، يتم فيها عقد عدد من الندوات الإرشادية للمزارعين حول كيفية التخلص الآمن من مخلفات النخيل، وعدم حرقها داخل الأراضي الزراعية، حيث تسبب حرق هذه المخلفات الأيام الماضية في اشتعال الحرائق بعشرات الأفدنة الزراعية ونفوق العديد من رؤوس الماشية.

وأوضح محمود أن الندوات يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالداخلة، ويتم عقدها في أكثر من قرية في المرحلة القادمة.