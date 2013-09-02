مظاهرة لدعم السيسي والطيب في قرى مركز "قوص" بقنا

كتب : رجب آدم الأحد 01-09-2013 21:35

خرج المئات من أهالي قرى الوحدة المحلية لقرية الكلالسة، التى تضم 6 نجوع تابعة لمركز قوص جنوب قنا، في مسيرة جابت الشوارع، تأييدا للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

رفع المشاركون لافتات تأيد الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب، ولافتة الطيب خط أحمر، مرددين هتافات "يسقط يسقط الإرهاب"، و"الإخوان أصل الإرهاب".

كما نددوا بالمواقف العدائية التى اتخذتها الولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول الأوربية، وطالبوا بحظر عمل جماعة الإخوان التى تستعدى الغرب على مصر.