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ضبط دانة مدفع وربع كيلو هروين وثلاثة كيلو بانجو بحملة أمنية في الشرقية

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ضبط دانة مدفع وربع كيلو هروين وثلاثة كيلو بانجو بحملة أمنية في الشرقية ضبط دانة مدفع وربع كيلو هروين وثلاثة كيلو بانجو بحملة أمنية في الشرقية

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود الأحد 01-09-2013 23:47

شن ضباط مباحث العاشر من رمضان، حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم أول وثان، أسفرت عن ضبط ربع كيلو هروين و3 كيلو بانجو و150 قرص مخدر ودانة مدفع آربجيه، وسلاح ناري وأبيض. تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام بجنوب الشرقية.

كان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد إبراهيم سليمان مدير فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، يفيد تمكن الرائد عبدالله النقيرة رئيس مباحث قسم ثان العاشر وضباط القسم من ضبط كل من "أحمد كمال ذكي 19 عاما، مقيم بشبرا الخيمة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية، وعزمي جمال عزمي، مقيم المجاورة 60 بالعاشر، وبحوزته 3 كيلو بانجو 22 عاما، وأحمد محمد عيسى 25 عاما، وبحوزته 150 قرص مخدر وسلاح أبيض و"مطواة".

كما تمكن الرائد أحمد غازي رئيس مباحث قسم أول العاشر، من ضبط ربع كيلو هروين ودانة مدفع آربجية وموتسيكل بدون لوحات معدنية ويكثف ضباط مباحث القسم جهودهم لضبط المتهين الذين لاذوا بالفرار، عقب مداهمة وكرهم بمنطقة السحر والجمال بالعاشر.

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