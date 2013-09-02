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نيابة غارب تقرر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة صندوق النذور بكنيسة مارجرجس

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نيابة غارب تقرر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة صندوق النذور بكنيسة مارجرجس نيابة غارب تقرر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة صندوق النذور بكنيسة مارجرجس

كتب : صلاح عبدالله الإثنين 02-09-2013 01:52

قرر أحمد الصواف وكيل نيابة رأس غارب، حبس تشكل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة صناديق النذور المخصصة للفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصه بكنيسة مارجرجس، وسرقة وما بداخلها، من أموال والتي تقدر بنحو 15 ألف جنيه، عن طريق مغافله خادم الكنيسة.

كان اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من اللواء مجدى عبدالله مساعد المدير للمنطقة الشمالية، يفيد باكتشاف القس أرميا كاهن كنيسة مارجرجس برأس غارب، سرقة مبلغ مالى وقدره 15 ألف جنيه من صناديق النزور من داخل الكنيسة "محل عمله"، وأسفرت جهود البحث التى قامت بها مباحث القسم بإشراف الرائد أحمد الطريفى رئيس مباحث القسم، والمقدم محمد سليم مفتش المباحث، والنقباء حسن النجار وعمرو نوار ومصطفى قنديل معاونى مباحث القسم، أن مرتكبي الواقعة كلا من المدعو الأمير . ف سائق، والمدعوة رضا . ب، تم ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتبين فى التحقيقات أنهما كانا يستخدمان نوعا من الأسلاك ويضعون بأسفلها لبانة ويدخلونها فى الصندوق وتلصق العملة الورقية فى اللبانة، واعترفا بارتكاب العديد من وقائع السرقة بكنائس البحر الأحمر وقنا والمنيا، وتم ضبط المسروقات بإرشادهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1374 جنح قسم شرطة رأس غارب لسنة 2013 وأصدرت النيابة قرارها سالف الذكر.

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