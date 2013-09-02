أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

سعود الفيصل: حان الوقت لتحرك ميداني لوقف عدوان النظام السوري على شعبه

Google+ Print
سعود الفيصل: حان الوقت لتحرك ميداني لوقف عدوان النظام السوري على شعبه سعود الفيصل: حان الوقت لتحرك ميداني لوقف عدوان النظام السوري على شعبه

    قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إن النظام السوري لا يريد إلا حلاً عسكرياً بعدما تجرأ على ضرب شعبه بالغازات السامة، مناشداً سموه المجتمع الدولي التحرك لوقف عدوان النظام وعدم التوقف عند مستوى الشجب والإدانة لما يجري في سورية. وقال سموه في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بمقر رئاسة الجمهورية المصرية أمس «إننا لا نتحمل رؤية الشعب السوري يقصف بالغازات السامة». وأكد «أن المملكة تقبل ما يقبله السوريون وترفض ما يرفضونه».

في واشنطن، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس ان الولايات المتحدة تملك دليلاً على أن غاز السارين استخدم في مجزرة غوطة دمشق، داعياً الكونغرس الى الموافقة على توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد، فيما أبدت المعارضة السورية «خيبة أملها» إزاء قرار الرئيس باراك أوباما انتظار الضوء الأخضر من الكونغرس قبل شن أي ضربة ضد النظام. وفي طهران نقل أمس عن الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني تأكيده أن النظام السوري نفذ هجمات بأسلحة كيماوية ضد شعبه.» وأضاف «كان الشعب هدفاً لهجمات بأسلحة كيماوية من قبل حكومته والآن يتعين عليه انتظار هجوم من الأجانب.»

(تطورات الأزمة في سورية: ص20و21)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية