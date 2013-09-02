خادم الحرمين يوجه باعتماد 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية

مكة المكرمة - جمعان الكناني تصوير – محمد حامد

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله باعتماد مبلغ 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية ليشمل كافة المدن والبلديات الفلسطينية الأعضاء في منظمة العواصم والمدن الإسلامية.

أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية خلال كلمته التي القاها امس في حفل افتتاح المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية الذي تستضيفه أمانة العاصمة المقدسة 27 من شهر شوال الحالي بفندق الساعة فورمينت بمكة المكرمة.

وقال سموه: إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لدعم صمود المدن الفلسطينية يهدف إلى تطوير وتوسعة البنية التحتية لهذه المدن وبما يعين سكانها على الصمود في وجه الهجمات الصهيونية من التهويد والاستيطان وصيانة وتجديد وتوسعة محطات تنقية مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي وتطوير وتوسعة المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته الكريمة وموافقته السامية على إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم صمود المدن الفلسطينية.

وأكد سموه أن هذا المؤتمر الذي يحظى برعاية سامية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين يجسد مدى حرصه أيده الله على دعم مسيرة عمل هذه المنظمة لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها نحو تحقيق التنمية المستدامة في العواصم والمدن الإسلامية والمحافظة على هويتها وتعزيز وتطوير برامج بناء القدرات للعواصم والمدن الإسلامية بما يواكب التطورات ويحقق لسكانها النفع والفائدة مشيرا إلى أن المؤتمر يعمل على معالجة العديد من الجوانب البيئية والتأكيد على حمايتها ومنع إلحاق الضرر بها والحث على عمارة الأرض وزراعتها والتعريف بالاحتياجات الأساسية والقضايا الأولية في التعامل مع البيئة وتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات والتجارب التي تحقق العناية بالبيئة وتسهم في حمايتها معربا عن أمله أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه مثمنا الجهود المبذولة من المنظمة في تنظيم هذا المؤتمر كما شكر أمانة العاصمة المقدسة على استضافتها لهذا المؤتمر.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى مدير بلدية الدوحة رئيس المؤتمر العام الثاني عشر للمنظمة أحمد محمد السيد كلمة أكد فيها أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – لهذا المؤتمر في دورته الثالثة عشرة سيكون له أبلغ الاثر في دعم مسيرة عمل المنظمة لتؤدي دورها على الوجه الاكمل حيال تحقيق التنمية المستدامة في العواصم والمدن الاسلامية والمحافظة على هويتها وتراثها مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر العام الثالث عشر للمنظمة يأتي في مرحلة مهمة من تاريخ العواصم والمدن الاسلامية التي هي احوج ما تكون إلى الحفاظ على هويتها وتراثها الإسلامي وسط تحديات العصر حيث ان العالم يموج بالعديد من الأحداث والتطورات المتلاحقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والبيئية والعمرانية وغيرها من التحديات وما يؤثر على حالة ووضع المدن في بلداننا الإسلامية معربا عن أمله أن تحقق هذه الدورة للمنظمة والتي تنطلق من مكة المكرمة المزيد من التطور في عمل المنظمة في ظل القيادة الرشيدة لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة. إثر ذلك ألقى معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار كلمة

رحب فيها بالمشاركين في رحاب أم القرى لافتا النظر إلى أن مكة المكرمة شرفت عام 1400 ه بانطلاقة التأسيسية للمنظمة مثمنا رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر مؤكدا أن هذه الرعاية امتداد للعناية والاهتمام الكبير منه – حفظه الله – لهذه المدينة المقدسة بالتوسعات العظيمة المتلاحقة لمشاعر الحج بدءا من تطوير منطقة الجمرات إلى انشاء منظومة النقل بالقطار في المشاعر المقدسة ومن توسعة المسعى إلى أعظم توسعة في تاريخ عمارة المسجد الحرام ووصولا إلى المشروع الرائد بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف متوجها بخالص الشكر والتقدير لسمو وزير الشئون البلدية والقروية على افتتاحه للمؤتمر.

إثر ذلك ألقى أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية المهندس عمر بن عبدالله قاضي كلمة أفاد خلالها أن المؤتمر الذي سيشارك فيه 50 شخصية يمثلون 30 منظمة ومؤسسة إسلامية ودولية صاحبه إقامة الندوة العلمية الدولية الحادية عشرة للمنظمة بعنوان (تشريعات حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة).

إلى جانب عقد اجتماع المجلس الإداري للمنظمة وصندوق التعاون في دورته التاسعة والعشرين وكذلك توزيع جوائز المنظمة في دورتها التاسعة في مجالات التأليف والتحقيق والترجمة والبحث العلمي والمشروعات والخدمات البلدية وكذا اعتماد توصيات لجنة التواصل الرقمي التي تهدف إلى تشجيع الأمانات والبلديات على تبادل الخبرات واستخدام تقنية المعلومات الحديثة في كافة أعمالها الفنية والإدارية والمالية بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات منها برتوكول تعاون بين المنظمة ومركز دراسات التراث العلمي بجامعة القاهرة لتقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات لمنتسبي أمانات وبلديات ومجالس المحليات وكذا مذكرة تفاهم بين المنظمة ومنظمة التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئة والتقنية (جيتس) وتحقيق أعلى المعايير العالمية في مجالات التخطيط والإسكان وإدارة المدن والمرافق العامة.

وأبان أنه سيتم خلال المؤتمر تفعيل التآخي بين العاصمة القدس الشريف وبين العواصم والمدن الإسلامية الأخرى المتآخية معها لافتا النظر إلى أنه سيتم أيضا تكريم بعض أمناء العواصم والمدن الإسلامية الذين ساهموا في دعم المنظمة ونشاطاتها المختلفة.

ثم كرم الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أمناء العاصمة المقدسة من عام 1343 ه حتى 1434 ه.

بعد ذلك القى أمين العاصمة المقدسة السابق فؤاد بن محمد عمر توفيق كلمة المكرمين

عقب ذلك وقع أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية المهندس عمر بن عبدالله قاضي مذكرتي تعاون مع مركز دراسات التراث العلمي وجامعة القاهرة ومنظمة التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئة والتقنية (جيتس).

ثم كرم سمو وزير الشئون البلدية والقروية أمناء العواصم والمدن الإسلامية السابقين كما سلم سموه جوائز المنظمة في دورتها التاسعة للفائزين في مسابقة المنظمة في مجالات التأليف والتحقيق والترجمة والبحث العلمي والمشروعات والخدمات البلدية وتسلم سموه هدية تذكارية من المنظمة بهذه المناسبة.

ثم افتتح سموه المعرض المصاحب للمؤتمر وتجول على أقسامه وأجنحته المتضمنة عرض جهود بعض بلديات المدن الإسلامية.