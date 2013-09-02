تركي بن عبدالله يزور المدارس ويلتقي الطلاب والمعلمين ويشيد بجهود تعليم الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بجولة تفقدية صباح امس على عدد من المدارس بجنوب مدينة الرياض، في إطار حرص سموه على الوقوف على جاهزية المدارس في أول يوم من العام الدراسي الجديد. يرافقه المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند ومدير الاشراف التربوي محمد بن عدنان السمان ومدير الاعلام التربوي علي الغامدي ومدير مكتب التربية والتعليم بالعزيزية علي الغامدي.

واستهل سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة جولته بزيارة لمدرسة الأسود بن وهب الابتدائية حيث كان في استقباله مدير المدرسة خالد بن جديد البقمي. واطلع سموه على استعدادات المدرسة لاستقبال العام الدراسي حيث قام بجولة في أرجاء المبنى اطلع خلالها على الفصول ومعامل الحاسب الآلي والمكتبة وقاعات التدريب التي تضم برامج وورش عمل تقدم للطلاب والمعلمين. وتابع سموه التمارين الصباحية التي يقوم بها الطلاب في الطابور الصباحي، والتقى سموه بأولياء أمور الطلبة في الأسبوع التمهيدي الذي أعدته المدرسة لاستقبال الطلاب المستجدين في الصفوف الأولية. بعد ذلك انتقل سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى ثانوية الملك عبدالعزيز حيث كان في استقباله مدير المدرسة خالد بن نفل العتيبي. واطلع سموه على جاهزية المدرسة في استقبال الطلاب ووقف على الفصول والمعامل والصالات الرياضية التي تضمها المدرسة.

عقب ذلك توجه سمو الأمير تركي بن عبدالله إلى مدرسة عقيل بن أبي طالب الابتدائية، حيث كان في استقباله مدير المدرسة مرزوق بن فلاح القحطاني. ووقف سموه على التجهيزات التي أعدتها المدرسة لاستقبال طلاب المرحلة الابتدائية، وتابع حركة الانصراف للطلاب من الطابور الصباحي ودخول الفصول. إثر ذلك انتقل سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى مدرسة الامام الألوسي الثانوية، حيث استقبله مديرها عبدالله بن محمد الشهري. وشاهد سموه التجهيزات المعدة للعام الدراسي الجديد، واستمع إلى شرح عن نظام المقررات الذي تطبقه المدرسة والمتضمن خطة دراسية فصلية توزع على شكل مقررات دراسية إجبارية واختيارية تتيح للطالب أن يكون له خطة مستقلة عن جميع زملائه. وزار سمو الأمير تركي بن عبدالله مدرسة يوسف بن تاشفين المتوسطة ، حيث كان في استقباله مدير المدرسة محمد بن عبدالله البشيري .

وقام سموه بجولة في أرجاء المدرسة اطلع خلالها على إعداد المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتجول سموه في المبنى المدرسي وشاهد مايضمه من فصول دراسية وقاعات مطالعة ومعامل للحاسب الآلي ومختبرات.

واشاد الامير تركي بالجهود التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم ممثلة في الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب، معربًا عن شكره للقائمين على هذه الجهود وفي مقدمتهم المدير العام للتربية والتعليم الدكتور ابراهيم المسند والمعلمين والمعلمات وإداريين والاداريات. وحث سموه الطلاب على الجد والاجتهاد والمواظبة مع بداية العام الدراسي والنهل من معين العلم واستشراف المستقبل. مضيفا سموه أن وزارة التربية والتعليم قائمة على الإعداد والتجهيز وفقاً للمتغيرات والمتطلبات في مدينة الرياض ومنها تقديم موعد الدراسة للتخفيف من الازدحام وتسهيل حركة المرور.