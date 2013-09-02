غداً.. وزير التعليم العالى يزور مدينة زويل لإيجاد حلول لأزمتها

قال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، إنه سيزور مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا غداً الثلاثاء، وذلك لمحاولة التوصل لأرضية مشتركة بين مدينة زويل وجامعة النيل لحل المشكلة القائمة على مدار 3 أعوام، وحكم فيها أخيراً بأحقية جامعة النيل بالأرض والمبانى.

وكان وزير التعليم العالى، قد اجتمع بمجلس أمناء جامعة النيل، وذلك لإيجاد حلول للأزمة، وعرض مجلس أمناء جامعة النيل عليه كل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وأضاف الوزير، خلال الاجتماع، أنه اطلع قبل ذلك على بعض من تلك القرارات قبل أن يصبح وزيراً للتعليم العالى.