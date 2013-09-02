تعديل كود الزلازل لتطبيق أعلى المعايير في المباني بالشارقة

أجرت بلدية مدينة الشارقة تعديلا في الكود الخاص بأحمال الزلازل لتصبح المنطقة الزلزالية المعتمدة في إمارة الشارقة B2 بدلاً من A2 وذلك سعياً منها للارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان أعلى درجات الجودة والسلامة في المباني، علما أن الإمارة كانت تطبق أعلى المعايير في السابق وأن هذا التغيير يعكس سعيها الدائم للجودة والارتقاء بالخدمات ومعايير الأمان.

وقال المهندس عبدالعزيز المنصوري، مساعد المدير العام للهندسة والمشاريع في بلدية مدينة الشارقة، إن التعديلات في الأكواد الزلزالية جاءت بناءً على الدراسات العلمية والهندسية التي قام بها قسم تراخيص المباني في البلدية وحرصا منها على مواكبة أحدث الأنظمة العالمية وتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والسلامة في المباني التي تقام بالإمارة، مؤكدا أن أنظمة البناء المعمول بها في البلدية تخضع دائما للتطوير والتحديث مـن خـلال دراسـات هندسيـة لتطبيق أفضل النماذج العالمية.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت في إطار تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها على أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل سلامة المجتمع وتحقيق رؤيتها لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان الإمارة وتوفير بيئة سكنية خالية من الكوارث، وقادرة على مواجهة كافة الاحتمالات.