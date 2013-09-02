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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري

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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مساء أمس الحفل الذي أقيم بمركز العين للمؤتمرات والاحتفالات بمناسبة زفاف علي حمد علي الظاهري وعلي سعيد هادي الظاهري إلى كريمتي حمد سيف الظاهري، كما حضر الحفل الشيخ محمد بن احمد بن حمدان آل نهيان والشيخ أحمد بن سرور الظاهري رئيس المجلس البلدي في العين .

والشيخ محمد بن سلطان بن سرور، والشيخ محمد بن احمد بن سرور والشيخ احمد بن محمد بن سلطان بن سرور، وحمد بن سهيل الخييلي وحمد سلطان الدرمكي، ومطر سالم الظاهري، وعبيد محمد الكعبي، وسيف الضبع الدرمكي، وحمد راشد النيادي وشبيب محمد الظاهري، وعبدالله علي الكعبي، واحمد آل سودين، وسهيل محمد بالركاض، وعبدالله سالم بن نصرة وأعيان القبائل وعدد من كبار الشخصيات والضباط في القوات المسلحة والشرطة وحشد كبير من المدعوين والأهل، وتخلل الحفل فقرات وعروض لفرقتي العيالة والحربية.

 

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