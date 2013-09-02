شرطة عجمان تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

ضمن إطار الخطة الاستراتيجية التي تضعها شرطة عجمان في بداية كل عام دراسي جديد والتي تهدف من خلالها لتكثيف التوعية الأمنية وتحقيق التواصل مع السائقين وأفراد الجمهور وأولياء الأمور وإطلاعهم على الخطط الموضوعة بشأن تنظيم السير والمرور مع بداية العام الدراسي الجديد من أجل ضمان وصول الطلبة إلى المدارس وعودتهم بشكل آمن، من دون تعرضهم لحوادث وأزمات مرورية أوضح المقدم شعيب عبدالله كاجور مدير إدارة المرور والدوريات أن الخطة المرورية سوف تسير وفقاً للمعطيات لدى القيادة العامة لشرطة عجمان وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالإمارة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان سوف تسير( 35 ) دورية ورقباء سير لتسهيل الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد.

مبادرة توعية

وأضاف كاجور: طرحنا مبادرة لتوعية سائقي الباصات قبل بداية العام الدراسي فقد تمت توعية السائقين على مدار ثلاثة أيام عن طريق المحاضرات التعريفية وضرورة الالتزام بخطوط السير وتلافي الحوادث بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين مثل مؤسسة الإمارات للمواصلات، المنطقة التعليمية ودائرة البلدية والتخطيط.

وقد تناولت محاور المحاضرات أهمية الفحص الفني والدوري للحافلات المدرسية وكيفية التأكد من خلو الحافلات بعد نزول الطلبة كما تم تعريف السائقين بالمسميات الجديدة لشوارع ومناطق الإمارة وأماكن تجمع الطلبة ، بالإضافة إلى توجيه الإرشادات والنصائح للمشرفات على الطلبة في الحافلات المدرسية عن كيفية التعامل مع الطلبة ومتابعتهم لضمان سلامتهم .

خطة استراتيجية

وأفاد كاجور أنه تم إعداد خطة استراتيجية للحد من الحوادث المرورية وحوادث الدهس التي قد يتعرض لها طلاب المدارس من خلال نشر ثقافة التوعية المرورية حيث سيتم تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية والإرشادية لطلبة مدارس منطقة عجمان التعليمية بهدف توجيه النصح والإرشاد للطلبة بكيفية تفادي الحوادث المرورية من خلال توجيههم بكيفية الركوب والنزول السليم للحافلة .

والتأكد من خلو الشارع أثناء الإنتقال للجهة الأخرى ، وكذلك العبور من الأماكن المخصصة للمشاة تجنباً لحوادث الدهس ، وعدم اللعب بالدراجات في الشوارع والطرقات وأماكن الإختناقات المرورية وضرورة التقيد بالقواعد المرورية لضمان سلامتهم .

متمنياً لجميع الطلبة وأولياء أمورهم السلامة وعاما دراسيا بلا حوادث.