تنفيذ 10 مشاريع بنية تحتية في العين

بدأت بلدية العين العمل في تنفيذ اعمال عشرة مشاريع للبنية التحتية في عدد من المناطق السكنية، تشمل 1305 قسائم سكنية، وذلك ضمن أهداف ومبادرات خطتها الاستراتيجية الخمسية للعام 2013- 2017 م التي تتوافق ورؤية امارة ابوظبي 2030م في توفير احتياجات السكان، وتطوير طرق داخلية وبنية تحتية ومرافق متكاملة في المدينة.

وتتضمن المشاريع أعمال البنية التحتية للأراضي التجارية بمنطقة الجيمي، والتي ستشمل أعمال طرق، وشبكات صرف مياه الأمطار، والصرف الصحي ومواقف متعددة الطوابق، وأعمال الإشارات المرورية، وأعمال الانارة وتقاطعات اشارات ضوئية والأعمال التجميلية للمنطقة.

وأعمال الحدائق، وذلك حرصا على تعزيز الترابط والتواصل مع المجتمع المحيط للمنطقة، وستخلق هذه المشاريع سبل التواصل كما ستوفر عوامل جذب للمجتمع مما ينعكس أثره إيجابيا على المستوى الاقتصادي للمنطقة.

تطوير

كما تشتمل المشاريع تطوير وتحويل دوار الأفلاج إلى إشارات ضوئية في مدينة العين، وتنفيذ وصلات الطرق المصاحبة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدوار الافلاج بالإضافة إلى تخفيف حدة الازدحام المتوقع في المستقبل، كما سيتم إنشاء نفق عند دوار سلطان بن خليفة، وذلك لتوفير انسيابية أكبر في حركة المرور، حيث إن هذه المشاريع هي من ضمن توصيات دراسة خطة العين للنقل البري الشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار التطوير العمراني والسكاني حسب رؤية العين 2030.

تحسين

كما تتضمن المشاريع التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من قبل الامانة العامة للمجلس التنفيذي، مشروع تحسين الحركة المرورية للطرق المحيطة باستاد العين الجديد في منطقة الطوية حول منطقة وسط المدينة، ويهدف المشروع إلى تطوير وتحويل التقاطعات إلى إشارات ضوئية وتحسين الحركة المرورية للطرق المحيطة باستاد العين الجديد. وفي نفس السياق، وحرصا على توفير بنية تحتية لخدمة المناطق السكنية في مناطق متفرقة في مدينة العين.

والتي تخدم حوالي 1305 قسائم سكنية، سيتم تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية وأعمال شبكة تصريف مياه وتشمل المشاريع مناطق شعاب الأشخر، فلج هزاع، الصناعية، المسعودي، المويجعي، الشعيبة، الظاهرة، ناهل، سويحان، الشويب، الهير و الفوعة، عشارج، نعمة، المرخانية، العقابية، الصاروج، اليحر الجنوبي والشمالي إضافة إلى مناطق مزيد، ومعسكر الشركات، والسلامات، ورماح، والخزنة.

كما اشتملت على أعمال مداخل للفلل السكنية، حيث ينفذ خلالها مداخل الفلل السكنية الخاصة بالسيارات والمشاة في مناطق متفرقة من مدينة العين، وفقا للمعايير العالمية لضمان الحركة الانسيابية والسلامة المرورية وراحة المواطنين، كما تشهد مناطق القطارة، الفوعة، اليحر، الهير، المقام، مساكن، الخبيصي، الجيمي، المسعودي، البطين، المرخانية، الطوية، المويجعي، هيلي، الفوعة والساد تنفيذ أعمال طرق ومواقف وإنارة وشبكات صرف مياه الأمطار، وذلك لخدمة المواطنين والمدارس والمستشفيات.