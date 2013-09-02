محمد بن زايد يشيد بأداء الجيش المصري

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري ضمن زيارة سموه الأخوية إلى القاهرة.

وتناول اللقاء الذي حضره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وتطلع قيادتي البلدين الى تدعيم وتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بينهما بما يحقق المصالح المتبادلة.

وتعرف سمو ولي عهد ابوظبي من رئيس مجلس الوزراء المصري على المسار السياسي الذي تتحرك في إطاره الحكومة المصرية لتنفيذ عناصر خارطة المستقبل بمشاركة كافة القوى الفاعلة في المجتمع المصري وبما يؤدي الى بناء مستقبل مشرق لمصر تعود به الى دورها ومكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقال سموه ان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تولي عناية خاصة في توطيد علاقاتها الأخوية مع جمهورية مصر والارتقاء بها الى الأفضل بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

واكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الامارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - ماضية في تقديم كافة أشكال الدعم لمصر التي من شأنها خدمة خطط وأهداف التنمية والدفع بعملية التحول والنمو الاقتصادي والمعيشي الى الأمام وبما يمكن الأشقاء في مصر من تجاوز هذه المرحلة ومواجهة التحديات المقبلة لمواصلة مسيرتها في البناء والتنمية، مؤكدا سموه "ان وقوفنا مع الأشقاء في مصر هو واجب اخوي ويستهدف مصلحة وخير الشعب المصري".

واعرب سموه عن ثقته بقدرة أبناء الشعب المصري على تجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشقيقة مصر وتكاتف أبناء الشعب المصري والعمل سويا في دفع العملية السياسية والمرحلة الانتقالية وإنجاحها حتى تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ربوع جمهورية مصر.

واستعرض الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء المصري المبادرات الخيرة التي تقدمها الإمارات لمصر التي عرفت بانها عنوان للخير والتلاحم والدعم الصادق في أوقات الأزمات والمحن.

لقاء السيسي

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المصرية في مقر وزارة الدفاع بالقاهرة أمس.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم التعاون الأخوي القائم بينهما ويحقق المصلحة المشتركة.

واطلع سمو ولي عهد ابوظبي من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري على المستجدات والأوضاع الحالية في مصر وجهود الحكومة المصرية بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة في بسط الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الجمهورية.