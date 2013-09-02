ساندي تختار "عروسة لعبة" عنوانا لألبومها الجديد‏

كتب : هشام أمين الأحد 01-09-2013 20:51

انتهت المطربة ساندي من تسجيل أغنية "عروسة لعبة"، والتى استقرت على أن تحمل اسم ألبومها الجديد، وهى من كلمات باسم عادل، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما انتهت من تسجيل عدد من أغانى الألبوم منها "قلبى طب"، "أنت بس"، "متلخبطة"، و"روحه حلوه" وقلبي طب" وتعاونت فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد صلاح حسنى، شادي نور، بلال سرور ومن الموزعين احمد ابراهيم، هاني ربيع و شريف قاسم.

من جهة اخرى انتهى المخرج تامر بسيونى من عملية مونتاج فيلم "خطة جيمى" أولى تجارب ساندى السينمائية استعدادا لطرحه قريبا، فيلم "خطة جيمي" بطولة ساندي، الطفلة جانا، لطفي لبيب، سامي مغاوري، هناء الشوربجي، إسلام جمال، وحسام داغر، الفيلم قصة ساندي وسيناريو وحوار إيهاب ناصر ومديري التصوير الأمريكي آرون بلات والإنجليزي آدم بيدل وإخراج تامر بسيوني.