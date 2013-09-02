عساف: أتمنى استغلال الفن لخدمة قضايا المجتمع العربي ..وأغنية "يا طير الطاير" أربكت إسرائيل

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

أحيا الفنان محمد عساف أولى حفلاته الفنية في مملكة البحرين، مساء أمس، على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض، مقدما إلى جمهوره باقة فنية متنوعة من الأغاني الخليجية والشامية والفلسطينية، معلنا معهم خوض تجربة الغناء الخليجي، إيمانا منه بأهمية الفن العربي الذي يمتد بوتره من المحيط إلى الخليج.

وشهد الحفل تصفيقا حارا وترحيبا عميقا للفنان محمد عساف الذي شدا أغنياته متفاعلا مع الجمهور البحريني والعربي الذي حضر الأمسية الفنية باحثاً عن الطرب العربي الفلسطيني، الذي استطاع أن يوحد قلوب العرب نحو فلسطين وأهلها.

وقال محمد عساف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بعد نهاية الحفل، إن حفلته في البحرين مكسبا للتعرف على ثقافات جديدة، متمنيا الغناء عن المرأة وحقوقها، خصوصا فيما يتعلق بالميراث، مضيفا أن الفنان يبحث عن قضية ليتبناها وألا يقتصر الفن على حب الحبيب لحبيبته، بل يتعداه إلى حب كل شيء، الأهل والأصدقاء والوطن، وتابع "كنت أحلم أن أكون نجماً لكن اليوم طموحي أكبر وأن أقدم شيئاً مختلفاً أكثر من مجرد أضواء وفيديو كليب وشهرة، أتمنى استغلال الفن لخدمة قضايا المجتمع العربي".

وكشف عساف عن تعاونه مع الملحن ناصر الصالح من خلال ألبومه القادم والذي سيقدم فيه 10 أغنيات شامية وفلسطينية وخليجية.

وعلى صعيد آخر، عقب عساف على شكوى رئيس الوزراء الإسرائيلي ضده بسبب أغنية "يا طير الطاير"، وقال إن تلك الشكوى دليل على تأثير الفن العربي واعتراف بحقوق الفلسطينيين بأرضهم.