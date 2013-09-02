أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

عساف: أتمنى استغلال الفن لخدمة قضايا المجتمع العربي ..وأغنية "يا طير الطاير" أربكت إسرائيل

Google+ Print
عساف: أتمنى استغلال الفن لخدمة قضايا المجتمع العربي ..وأغنية "يا طير الطاير" أربكت إسرائيل عساف: أتمنى استغلال الفن لخدمة قضايا المجتمع العربي ..وأغنية "يا طير الطاير" أربكت إسرائيل

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

أحيا الفنان محمد عساف أولى حفلاته الفنية في مملكة البحرين، مساء أمس، على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض، مقدما إلى جمهوره باقة فنية متنوعة من الأغاني الخليجية والشامية والفلسطينية، معلنا معهم خوض تجربة الغناء الخليجي، إيمانا منه بأهمية الفن العربي الذي يمتد بوتره من المحيط إلى الخليج.

وشهد الحفل تصفيقا حارا وترحيبا عميقا للفنان محمد عساف الذي شدا أغنياته متفاعلا مع الجمهور البحريني والعربي الذي حضر الأمسية الفنية باحثاً عن الطرب العربي الفلسطيني، الذي استطاع أن يوحد قلوب العرب نحو فلسطين وأهلها.

وقال محمد عساف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بعد نهاية الحفل، إن حفلته في البحرين مكسبا للتعرف على ثقافات جديدة، متمنيا الغناء عن المرأة وحقوقها، خصوصا فيما يتعلق بالميراث، مضيفا أن الفنان يبحث عن قضية ليتبناها وألا يقتصر الفن على حب الحبيب لحبيبته، بل يتعداه إلى حب كل شيء، الأهل والأصدقاء والوطن، وتابع "كنت أحلم أن أكون نجماً لكن اليوم طموحي أكبر وأن أقدم شيئاً مختلفاً أكثر من مجرد أضواء وفيديو كليب وشهرة، أتمنى استغلال الفن لخدمة قضايا المجتمع العربي".

وكشف عساف عن تعاونه مع الملحن ناصر الصالح من خلال ألبومه القادم والذي سيقدم فيه 10 أغنيات شامية وفلسطينية وخليجية.

وعلى صعيد آخر، عقب عساف على شكوى رئيس الوزراء الإسرائيلي ضده بسبب أغنية "يا طير الطاير"، وقال إن تلك الشكوى دليل على تأثير الفن العربي واعتراف بحقوق الفلسطينيين بأرضهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام