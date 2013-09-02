جدة: إدارة الصحة النفسية تستعرض خطة الخدمة الاجتماعية

استعرضت إدارة الصحة النفسية والاجتماعية في الشؤون الصحية بمحافظة جدة مؤخراً، الخطة الجديدة الخاصة بالخدمة الاجتماعية الطبية التي أعدتها الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية في الوزارة، وقدمتها رئيس وحدة الخدمة الاجتماعية الطبية في الإدارة فادية أحمد عناني، بحضور مدير إدارة الصحة النفسية بجدة طلال محمد الناشري ورؤساء الخدمة الاجتماعية والاختصاصيين الاجتماعيين.

وناقش اجتماعٌ احتضنته قاعة محاضرات مستشفى الولادة والأطفال في المساعدية أمس (الخميس)، السياسات والإجراءات الجديدة الخاصة بالخدمة الاجتماعية الطبية ووضع آلية لتطبيقها، مقراً لتشكيل فرق عمل لتنفيذ الخطة ووضع سياسات العمل لإنجازها، بعد نقاش مفتوح بين الاختصاصيين ومدير إدارة الصحة النفسية ورئيس وحدة الخدمة الاجتماعية.