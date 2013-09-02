بالصور .. انهاء خصومة ثأرية بجرجا

تم اقامة صلح نهائي فـي الحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 2902 جنح قسم شرطة جرجا بسوهاج لسنة 2013 بين عائلتي [ " مصطفي هريدي " و " سعد الدين " ] بمدينة جرجا والناجم عن مقتل المدعو أبو الحسن محسن عبد الرازق [ ينتمي للعائلة الثانية ] وأتهم في مقتله كلاً من :- بدوي السهولي مصطفي و ناصر الدين السهولي مصطفي بسبب خلافات مالية

أقيم الصلح النهائي بسرادق بناحية المشتل – دائرة القسم بحضور القيادات الامنية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأفراد الطرفين وحوالي ” 3000 ” شخص من أهالي بندر جرجا حيث قام المدعو بدوي السهولي مصطفي [ ينتمي للعائلة الأولي ] بتقديم القودة ” الكفن ” للمدعو محسن عبد الرازق يوسف والد المجني عليه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال القسم اليوم .