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بالصور .. انهاء خصومة ثأرية بجرجا

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بالصور .. انهاء خصومة ثأرية بجرجا بالصور .. انهاء خصومة ثأرية بجرجا

تم اقامة صلح نهائي فـي الحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 2902 جنح قسم شرطة جرجا بسوهاج لسنة 2013 بين عائلتي [ " مصطفي هريدي " و " سعد الدين " ] بمدينة جرجا والناجم عن مقتل المدعو أبو الحسن محسن عبد الرازق [ ينتمي للعائلة الثانية ] وأتهم في مقتله كلاً من :- بدوي السهولي مصطفي و ناصر الدين السهولي مصطفي بسبب خلافات مالية 

أقيم الصلح النهائي بسرادق بناحية المشتل – دائرة القسم بحضور القيادات الامنية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأفراد الطرفين وحوالي ” 3000 ” شخص من أهالي بندر جرجا حيث قام المدعو  بدوي السهولي مصطفي [ ينتمي للعائلة الأولي ] بتقديم القودة ” الكفن ” للمدعو محسن عبد الرازق يوسف والد المجني عليه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال القسم اليوم .

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