أخبار عاجلة

خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غداً.. بدء مشروع لتجميل وتشجير محافظة سوهاج برعاية "الشباب والرياضة"

Google+ Print
غداً.. بدء مشروع لتجميل وتشجير محافظة سوهاج برعاية "الشباب والرياضة" غداً.. بدء مشروع لتجميل وتشجير محافظة سوهاج برعاية "الشباب والرياضة"

قال أحمد الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن المديرية ستبدأ أنشطتها فى مجال العمل الوطنى العام بعنوان "معسكر الخدمة العامة-الأسبوع الأول"، والذى يعنى بمشاركة الشباب أعضاء الهيئات الشبابية والرياضة؛ على امتداد سوهاج فى هذا المشروع الخدمى، والذى يشارك فيه الشباب فى التشجير والنظافة وطلاء الأرصفة والحوائط ورفع القمامة ووضع لمسات جمالية على الميادين.

وأضاف الديب أن المشروع يبدأ غداً الثلاثاء، وتقوم المديرية بالصرف المالى الكامل للمشروع، الذى يخدم من الناحية المادية فى التنظيف.. وتجميل الميادين بمحافظة سوهاج.. ومعنوياً فى تأكيد قيمة إيجابية لصالح الشباب السوهاجى فى خدمة وطنهم عند الضرورة.. وكذلك بالتنسيق مع محافظة سوهاج وحى شرق والمرور وغيرها.

الجدير بالذكر أن المشروع يرعاه اللواء أركان حرب محمود عثمان عتيق محافظ سوهاج، والقيادات الشبابية والرياضية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365