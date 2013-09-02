غداً.. بدء مشروع لتجميل وتشجير محافظة سوهاج برعاية "الشباب والرياضة"

قال أحمد الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن المديرية ستبدأ أنشطتها فى مجال العمل الوطنى العام بعنوان "معسكر الخدمة العامة-الأسبوع الأول"، والذى يعنى بمشاركة الشباب أعضاء الهيئات الشبابية والرياضة؛ على امتداد سوهاج فى هذا المشروع الخدمى، والذى يشارك فيه الشباب فى التشجير والنظافة وطلاء الأرصفة والحوائط ورفع القمامة ووضع لمسات جمالية على الميادين.

وأضاف الديب أن المشروع يبدأ غداً الثلاثاء، وتقوم المديرية بالصرف المالى الكامل للمشروع، الذى يخدم من الناحية المادية فى التنظيف.. وتجميل الميادين بمحافظة سوهاج.. ومعنوياً فى تأكيد قيمة إيجابية لصالح الشباب السوهاجى فى خدمة وطنهم عند الضرورة.. وكذلك بالتنسيق مع محافظة سوهاج وحى شرق والمرور وغيرها.

الجدير بالذكر أن المشروع يرعاه اللواء أركان حرب محمود عثمان عتيق محافظ سوهاج، والقيادات الشبابية والرياضية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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