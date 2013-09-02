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برنامج تدريبى لإدارة ومعالجة المياه بأكاديمية البحث العلمى بالوادى الجديد

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برنامج تدريبى لإدارة ومعالجة المياه بأكاديمية البحث العلمى بالوادى الجديد برنامج تدريبى لإدارة ومعالجة المياه بأكاديمية البحث العلمى بالوادى الجديد

افتتح اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، فعاليات البرنامج التدريبى المتكامل لإدارة المياه ومعالجتها وذلك بقاعة أكاديمية البحث العلمى بالخارجة، والذى تستمر فعالياته لمدة أسبوع بحضور الدكتور وائل عبد المعز مدير البرنامج وأستاذ كلية الهندسة بجامعة المنيا، وذلك بهدف توعية المواطنين بسبل معالجة المياه ووضع دراسة واقعية للتعامل مع أهم المشكلات التى تتعلق بمياه الشرب بالمحافظة.

وأكد محافظ الإقليم فى الندوة الافتتاحية للبرنامج أن مثل تلك البرامج تساهم فى رفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمحطات وبالتالى تساعد فى القضاء على مشاكل المياه بأنواعها.

كما أكد أيضا أنه يدعم مثل هذه البرامج بكل قوة لما لها من نفع عام للمواطنين والدولة، لافتا إلى أن الندوة الافتتاحية أوصت بأن يتم تحليل ومعرفة المشاكل على أرض الواقع التى تمس العاملين بالمحطات وضرورة وضع خطة تنفيذية لمناقشة تلك المشاكل وحلها.
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