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الأهلي يوافق على انتقال جدو لهال والمقابل المادي قد يعيق صفقة اللحظات الأخيرة

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الأهلي يوافق على انتقال جدو لهال والمقابل المادي قد يعيق صفقة اللحظات الأخيرة الأهلي يوافق على انتقال جدو لهال والمقابل المادي قد يعيق صفقة اللحظات الأخيرة

أعطى الأهلي موافقته المبدئية على انتقال محمد ناجي "جدو" مهاجم الفريق إلى هال سيتي الإنجليزي خلال الساعات القادمة.

فقد أرسل مسؤولو هال سيتي عرضا إلى نظرائهم في الأهلي لاستعارة جدو لمدة موسم.

جدو انتقل خلال الموسم الماضي إلى هال سيتي لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة وساهم في تأهله للدوري الإنجليزي الممتاز بإحرازه خمسة أهداف.

وقال ممدوح عيد وكيل اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "هناك موافقة مبدائية من الأهلي ولكن التفاصيل المالية قد تعيق انتقال جدو إلى النمور".

ويتمنى وكيل اللاعب أن تشهد الساعات القادمة انفراجة في الموقف، خاصة أن باب الانتقالات الصيفية يغلق مع نهاية يوم الاثنين الثاني من سبتمبر.

وأضاف عيد "انتقال جدو للدوري الإنجليزي فرصة للاعبي في أوروبا وأتمنى ألا يهدرها الأهلي".

وعاني جدو من إصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم، تسببت في غيابه عن الملاعب لما يقرب من أربعة شهور.

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