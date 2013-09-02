النقابات العمالية بالسويس ترفض ممثلي العمال بلجنة الخمسين

اصدر الإتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس بيان يعلنون فيها رفضهم لممثلين العمال فى لجنة صياغة الدستور التى أقرها رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور وهم ” جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر المنحل بحكم محكمة دستورية الذى لا يمثل العمال ” و ” أحمد خيرى المحسوب على النظام السابق .

و قال محمد زكريا الجمال المنسق الإعلامي للإتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة إنهم سبق وقد تم ترشيحهم محمد عابدين من الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة ممثل عن العمال فى لجنة صياغة الدستور ولكن لم يتم احترام رغبة العمال فى اختيار من يمثلهم وفرض أشخاص بعينهم على العمال .

أضاف أن الحركة العمالية والنقابية لم تنتهى والنضال العمالى لم ينتهى لتجاهل الحكومة لمطالب العمال ولم تسعى لاستقرار العمال بل تبحث عن أشخاص يدافعون عن الحكومة فقط .

تابع إن هذا الاختيار لم يبشر بدستور عادل يستحقه عمال مصر بعد ثورتين من اجل تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية .وإن هذا الاختيار وما يترتب علية من فشل دستوري فى حق العمال من المتوقع إن تصدر نتائجة لثورة عمالية من اجل العدالة الاجتماعية.